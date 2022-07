El último domingo nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona y su pareja Andrés Calderelli, con quien ya son padres de Roma. Pero luego de dar a luz, la actriz sufrió algunas complicaciones de salud y debió permanecer internada algunos días más.

La hija de Diego Maradona recibió una transfusión de sangre luego de que los resultados de un estudio de rutina arrojaron números preocupantes. Todo salió a la luz, luego de responderle a Verónica Ojeda, que la acusó de ignorar un mensaje de su hermano, Dieguito Fernando.

¡Bienvenida Azul! nació la segunda hija de Dalma Maradona. Foto: Dalma Maradona

“Necesito decir que hay algo que a mí me dolió muchísimo y es que Jorge Rial dijo ‘lo que le molestó a Verónica Ojeda es que Dieguito Fernando le mandó un audio a Dalma y ella nunca se lo contestó'”, comenzó en su descargo en comunicación telefónica con “LAM” luego de declaraciones de Jorge Rial en “Argenzuela” durante una nota con Mario Braudy, pareja de la ex del Diez y abogado del menor.

Y luego, siguió molesta: “Lamentablemente, gracias a que ella le contó esto a Rial, yo tengo que contar que estuve internada, me tuvieron que hacer una transfusión de sangre y no me dieron el alta porque estaba anémica y no me podía levantar de una silla. Entonces, ¿yo tengo que explicar todo esto y por qué no tenía el teléfono para contestarle al nene o a ella porque ella le quiere contar un chisme a Rial?”.

El drama que pasó Dalma Maradona después del nacimiento de Azul

Su pequeña nació por cesárea que salió todo bien, pero los problemas llegaron después. Al momento de darle el alta de la clínica, Dalma comenzó a sentirse muy débil y tenía un mal semblante físico y es por eso que un médico sugirió a la hija del astro del fútbol realizarse unos análisis antes de salir de la institución.

“Salieron unos valores tremendos, horribles”, recordó la artista. Y reveló: “Me vinieron a hablar para decirme que me tenían que hacer una transfusión. Me asusté, obvio. Yo me tenía que quedar internada con mi hija ahí. Fue toda una situación que yo jamás explicaría”.

Claudia Villafañe, Verónica Ojeda y Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando Maradona. (Instagram).

Para cerrar retomó su disputa con Ojeda y disparó: “Si a Verónica le molestó que yo no le pude contestar a su hijo, le pido disculpas, pero me estaban transfundiendo sangre porque no me fue tan bien como me tendría que haber ido y con una hija recién nacida”.