La China Suárez le dedico un tierno video a su pareja, Rusherking, y las redes estallaron con su look romántico: “Ojalá todos supieran”

Desde que Eugenia “China” Suárez está en pareja con el cantante Rusherking se la ve con una sonrisa en cada posteo que comparte con sus más de 6 millones de seguidores en la red social de la lupita.

China Suárez Foto: Instagram

Tiktok es otra de las plataformas donde @sangrejaponesita pisa fuerte con los videos que interpreta. Sin embargo, en esta oportunidad hizo algo nuevo y le dedico un compilado de recuerdos al joven artista.

Con el tema musical llamado “Home“interpretado por Edith Whiskers, la actriz compartió con sus 700 mil followers algunos recuerdos junto a su reciente compañero de vida. “Ojalá todxs supieran lo valioso, caballero, bueno, lindo. Lo todo que sos. Gracias mi amor por iluminar todo”, escribió la ex Casi Ángeles en el posteo.

China Suárez enamoró a todos Foto: instagram/sangrejaponesa

Lo cierto es que un look en particular logro cautivar la atención de los usuarios y fue un vestido de encaje de estilo romántico color verde agua. No es la primera vez que la modelo elige este tono. Sin dudas, tiene en claro que estilo y paleta se adapta mejor a su imagen.

A cuantas personas llego el video

“No hay nada que me guste más que tú”, es una de las frases que canta el autor de la canción y el público se enterneció con el amor que se tienen el uno al otro.

China Suárez y Rusherking apoyaron a la Selección Argentina desde Qatar. Foto: https://www.instagram.com/rusherking/

Por eso, alcanzo los 50 mil likes, 400 comentarios y casi 200 compartidos.