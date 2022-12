La China Suárez demostró que el verde es su mejor color desde las calles de Qatar.

La China Suárez sigue en Qatar, disfrutando ahora de unos días de conocer y pasear por las calles del país árabe, mientras la Selección Argentina vuelve a jugar en el Mundial.

Es que la actriz llegó marcando tendencia en Doha, donde no solo ha compartido fotos luciendo la albiceleste, sino que también apostó por una microbikini en tono beige con zapatillas.

Ahora, la actriz compartió fotos de su look perfecto para el calor: un vestido estampado en blanco y verde, que combinó con su nail art de brillos en todas las uñas y unos lentes de sol rectangulares.

China Suárez desde Qatar. Foto: Instagram

En total fueron tres fotos luciendo este look desde diferentes poses, donde acumuló más de 130 mil “me gusta” por parte de sus seguidores, además de cientos de comentarios elogiando su elección y pidiendo que se quede en el país hasta el final del Mundial.

China Suárez Foto: Instagram

Por qué le dicen “sangre japonesa” a la China Suárez

La abuela de la China Suárez, Marta Mitzumori, es hija de inmigrantes japoneses y su relación con el país de los Samuráis está más cerca de lo que gente piensa. Sin embargo, a la actriz le dicen “China” porque su nombre era muy largo, según contó.

Además, la actriz contó en la mesa de Mirtha que tuvo problemas con el embajador de Japón por causa de su nombre artístico. “Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”.