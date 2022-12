La China Suárez salió a la calle a celebrar el triunfo de Argentina junto a sus hijos y compartió una emotiva reflexión

Desde las historias, la China Suárez estuvo compartiendo el minuto a minuto de cómo vivió el encuentro entre Argentina y Países Bajos en Qatar: desde el sufrimiento por los penales hasta la emoción por el pase a la Semifinal de la Copa del Mundo.

La China Suárez conquistó en redes. Foto: instagram

Sin embargo, hubo una filmación que decidió inmortalizar y compartir en su perfil. Se trató de la caminata que realizó por la noche junto a dos de sus hijos mientras reían, cantaban una canción en aliento a la Selección y caminaban bajo la lluvia; y para ello, la actriz lució la ‘casaca’ nacional acompañada por la bandera celeste y blanca, manteniendo el vestuario que utilizó en su casa para ver el partido.

China Suárez conquistó con su look. Foto: Instagram

Y desde la descripción del posteo, escribió: “Mi papá siempre me decía que cuando tuviera hijxs, les regalara tiempo y momentos vivídos, que los juguetes y las cosas materiales no importaban. Acá estamos, Pa, juntitos riéndonos y festejando abajo de la lluvia que ganó la selección”, y para evitar malos entendidos, aclaró: “Mi rufita no está en el video porque está con sus amigas”.

Qué edad tiene la China Suárez

La actriz nació el 9 de marzo de 1992, por lo tanto, tiene 30 años actualmente, y sigue luciendo tan radiante e increíble como siempre gracias a los hábitos saludables que adquirió, así como también los cuidados que realiza en su piel.

China Suárez enamoró a todos. Foto: instagram/sangrejaponesa

Pero al mismo tiempo, la actriz también sigue una dieta con un bajo consumo de carne y la ejercitación contante para mantener el cuerpo tonificado.