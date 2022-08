Cinthia Fernández reveló el motivo por el que internaron a su hija Francesca: “Venía todo bárbaro”

Ayer por la tarde, celebrando el Día de la Niñez, Cinthia Fernández preocupó a sus seguidores con una muy mala noticia. Francesca, su hija menor, se encuentra internada. La joven, de tan solo siete años, estaba a punto de recibir una gran sorpresa por parte de su madre, pero no llegó a disfrutarla. Según lo que contó la bailarina, todo terminó de esta manera inesperada para la familia.

“Venía todo bárbaro hasta que terminamos así. Qué desgracia che. Ya les contaré. Mi bebé está bien, le están pasando suero”, comenzó escribiendo Cinthia Fernández en sus historias de Instagram donde compartió una foto de su hija en el hospital y con la cara tapada. Hasta hace unas horas no se conocía cuál de las tres era la que estaba sufriendo, pero hoy la celebrity reveló de quién se trata.

La primera foto que compartió Cinthia Fernández. Foto: instagram

Por qué internaron a Francesca, la hija menor de Cinthia Fernández

Hace unos minutos Cinthia Fernández compartió una publicación contando toda la desgracia que se encuentra atravesando. “Buen día. Por acá andamos tristes. Parece que Fran queda internada un par de días porque tiene una bacteria. Le agarró gastritis aguda y como no para, hay que dejarla internada”, comenzó explicando.

La explicación de Cinthia Fernández. Foto: instagram

Luego, agregó: “Acá estamos esperando al doctor hoy. Gracias a todos por sus mensajes y hagan mucha fuerza. No puedo creer la mala suerte, de preparar algo tantos meses y con tanto amor y que justo le pase esta desgracia y no lo pueda disfrutar. Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestras”. Estas palabras hacen referencia al gran regalo que le hizo a sus hijas por el día de la niñez, el cual aún no llegó a revelar con sus seguidores.

La imagen que compartió Cinthia Fernández de su hija. Foto: instagram

A su vez, al mismo tiempo mostró una foto de su hija en el hospital durmiendo y escribió: “Mandé a buscar a perezoso a ver si la cura. Gracias por todos los mensajes. Por acá sólo esperamos los resultados y al doctor a ver qué hacemos”. Eso sí, de momento, no se conoce más información acerca de lo que le ha sucedido a la más pequeña del clan.