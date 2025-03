¡Bombazo! Morena Rial mandó al frente a los famosos que le escriben por privado: “Esperando que me abra OnlyFans”

Morena Rial siempre da que hablar en redes sociales. Con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram, comparte detalles de su vida personal, sus escándalos y hasta sus proyectos. En esta ocasión, generó revuelo al revelar que varios famosos le envían mensajes privados esperando que abra su cuenta en OnlyFans.

Hija de Jorge Rial, Morena creció bajo la mirada del público y nunca se privó de decir lo que piensa. En los últimos meses, su nombre estuvo vinculado a diversas polémicas, desde problemas legales hasta conflictos familiares. Sin embargo, ella sigue adelante y utiliza sus redes para contar su versión de los hechos, responder críticas y hasta lanzar indirectas.

El look de More.

More Rial causó revuelo al contar que le escriben famosos

Todo comenzó cuando More decidió interactuar con sus seguidores a través de la caja de preguntas de Instagram. “¿Harías contenido para adultos? Sería bueno para tus fans”, le consultó un usuario. Sin rodeos, ella respondió: “Es algo que estoy evaluando, ya son muchos famosos que me escriben por DM esperando que me abra mi Only (Fans)”. Rápidamente, sus palabras se viralizaron y encendieron la curiosidad sobre quiénes son esos personajes de la farándula interesados en su contenido exclusivo.

More reveló que le escriben famosos.

En esta ocasión, sus declaraciones generaron un sinfín de reacciones. “¿Qué famosos te escriben, bella?”, le preguntó otro seguidor. Con picardía, More lanzó una encuesta preguntando si debería revelar nombres. Aunque finalmente no dio detalles, su insinuación dejó en vilo a más de uno.

Las historias de More Rial.

Las especulaciones no tardaron en llegar y las redes explotaron con teorías sobre quiénes podrían ser esos famosos. Mientras tanto, Morena sigue firme en su postura y deja la puerta abierta a la posibilidad de incursionar en la plataforma de contenido para adultos.