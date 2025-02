Revelaron que Morena Rial será participante de un famoso reality

Morena Rial está en el foco de los medios de comunicación tras estar detenida por ser coautora de un robo en una casa en San Isidro. La hija de Jorge Rial estuvo 10 días en la cárcel y logró salir por medio de una excarcelación extraordinaria con algunas condiciones bajo la defensa del famoso abogado Fernando Burlando.

Antes de eso, la famosa ya había sido demorada junto a un grupo de personas por bajar la térmica de una casa e intentar ingresar. Tras salir de la cárcel, Morena se reencontró con su bebé de cuatro meses, quien estuvo durante ese tiempo a cargo de Jorge Rial. Ahora se encuentra viviendo en la casa de su hermana Rocío y busca reincorporarse socialmente.

Morena Rial tendría trabajo en un reality

El lunes por la mañana fue al programa de Carmen Barbieri y contó por primera vez en televisión lo que vivió. Tras esto, la conductora la invitó a sumarse como panelista. Sin embargo, la propuesta cayó a las pocas horas.

Ahora se supo que la hija de Jorge Rial podría formar parte de un famoso reality de la televisión argentina.

Morena Rial se sumaría a un importante programa de televisión

Ángel de Brito reveló en LAM la propuesta laboral que tiene Morena Rial para la televisión. “Para todos lo que están indignados les cuento que canal Trece está pensando en ella para que continúe en el canal. O sea, Carmen (Barbieri) sale, pero Morena continúa. Va a seguir en la pantalla de El Trece", contó el periodista.

Luego, el conductor de LAM contó más detalle sobre el programa en el que estará la hija de Jorge Rial. “Porque el programa de Carmen está terminando, sin embargo, están interesados en El Trece en retener a Morena Rial dentro del staff“, agregó Ángel sobre el nuevo trabajo de More.

“Le ofrecieron a More participar de Cuestión de Peso. Está negociando su abogado Alejandro Cipolla, como amigo. Se cerró con Cipolla y un productor de Kuarzo. Lo único que falta es la aprobación de Jorge Rial. Se reúnen en estas horas para terminar de cerrar el tema. Acá me están diciendo que es para participante, no panelista”, detalló el conductor sobre el nuevo trabajo de la famosa.

De igual manera, Carmen Barbieri reveló en su programa que More Rial no será parte de Mañanísima.