Morena Rial se cansó y contó la verdad de su nuevo romance, tras ser señalada como la tercera en discordia: “Respeten”

Morena Rial parece estar perdiendo la capacidad de negar su relación con el joven llamado Eric. Todo comenzó cuando en el programa LAM se filtró una foto de ella junto a él, lo que desató una ola de rumores sobre un posible romance. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando la expareja de Eric se presentó en el mismo programa para asegurar que él le fue infiel con la hija del exconductor de Intrusos, sumando aún más polémica al asunto.

Eric y Morena Rial.

Ante la presión mediática y las constantes especulaciones, la influencer decidió responder a los comentarios con un fuerte comunicado en sus redes sociales, tratando de aclarar su postura y desmentir las versiones que circulan sobre su vida sentimental.

El enojo de Morena Rial en sus redes

“No tengo novio. Estoy soltera”, comenzó More. “Mis amigos no son mis novios, cada vez que subo algo con alguien ya me casan”, continuó explicando en sus historias de Instagram.

“Los periodistas y productores en su desesperación por un punto de rating le dan voz y vida a quienes no les importa el resto”, añadió.

El comunicado de Morena Rial.

Luego, con relación a la expareja de Eric, Yazmín Pereyra, indicó: “Acusan e injurian sin pruebas de nada, le dan cámara a gente impresentable”.

“Dejan que hablen sin saber y meten a personas que no quieren estar expuestos ni tienen porque estarlo”.

Y finalizó: “Respeten a quienes no eligieron ser mediáticos. No hablen de mi vida personal, ni de relaciones falsas sin saberlo. Que lo demuestre, More”.

Quién es Eric, el joven que captó la atención de Morena Rial

“Hace dos meses y piquito, Morena flechó con un chico morocho y amor a primera vista. A esta persona se lo presenta Alan, el otro que estuvo preso. Este chico nuevo no estuvo en la cárcel”, comenzó diciendo Pepe Ochoa.

“Bueno, cuestión que esta persona se le acerca, la invita a salir y arrancan a salir; y en el medio de todo, More queda detenida y el abogado le enviaba cartitas de amor que van y cartitas de amor que vuelven”, añadió, mostrando fotos de la hija de Jorge Rial con el joven.

“Al final, cuando ella sale, él le declara su amor, y hoy ya están oficialmente de novios, según lo que me cuentan”. Y concluyó: “Él se llama Eric, es amigo de Alan, que es el otro amigo de More y que también cayó preso”.