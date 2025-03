En medio del escándalo protagonizado por Morena Rial, quien recuperó su libertad tras quedar detenida en un caso que aún está siendo investigado, en LAM afirmaron que la joven ya está en una nueva relación.

“Hace dos meses y piquito, Morena flechó con un chico morocho y amor a primera vista. A esta persona se lo presenta Alan, el otro que estuvo preso. Este chico nuevo no estuvo en la cárcel”, comenzó diciendo Pepe Ochoa.

“Bueno, cuestión que esta persona se le acerca, la invita a salir y arrancan a salir; y en el medio de todo, More queda detenida y el abogado le enviaba cartitas de amor que van y cartitas de amor que vuelven”, añadió, mostrando fotos de la hija de Jorge Rial con el joven.

“Al final, cuando ella sale, él le declara su amor, y hoy ya están oficialmente de novios, según lo que me cuentan”. Y concluyó: “Él se llama Eric, es amigo de Alan, que es el otro amigo de More y que también cayó preso”.

Eric y Morena Rial.

Sin embargo, a pesar del amor que comparten, parece que Eric ya tenía una novia, por lo que, según informó Fede Borgiorno en X (antes conocido como Twitter), el joven habría estado engañando a su pareja con Morena Rial.

¿Hay tercera en discordia?

“Story time de cuando mi ex me gorreó con Pepa Rial”, expuso la joven en su Instagram. Y añadió: “Lo idolatraba, lo mantenía, me lo llevé de vacaciones, le compré un celular, le di todo y así te pagan! muerto de hambre”, concluyó.

El nuevo abogado de Morena Rial

Poco después, Guido Záffora informó que Miguel Ángel Pierri será el nuevo abogado de Morena Rial. Pierri es un letrado cercano a Jorge Rial y tiene un amplio conocimiento del manejo mediático de las causas judiciales.

Según se informó, Pierri ya se reunió con el fiscal Patricio Ferrari para señalarle “algunas inobservancias” en la investigación. Además, en las próximas horas, tiene previsto encontrarse con la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty.

Miguel Ángel Pierri hablo sobre el caso de Fernando Báez Sosa y expresó que “hay Fernandos todos los días”

El abogado, que defendió a figuras como Leonardo Cositorto y Jorge Mangeri, llega para reemplazar a Fernando Burlando, quien abandonó el caso debido a supuestos malentendidos con Morena.

Recientemente, la joven acusó a su entonces abogado de no haberse presentado a las pericias ni al tratamiento psicológico debido a “inconvenientes de comunicación” con él.

Por su parte, desde el entorno de Burlando aseguran que “él hizo todo lo que tenía que hacer por pedido de Jorge (Rial), logró la excarcelación, cumplió y ahora dejó la causa”.