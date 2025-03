El fiscal pidió que Morena Rial vuelva a ser detenida: los motivos y la situación de su defensa

Luego de atravesar un complicado momento que la dejó expuesta ante toda la sociedad, Morena Rial no logra hacer pie y mantenerse estable para reanudar su vida.

La influencer, a la que se le otorgó una excarcelación extraordinaria, no cumplió con las condiciones establecidas para mantenerse en libertad. Por ello, el fiscal Patricio Ferrari pidió que vuelva a ser detenida.

Según trascendió, la hija del periodista Jorge Rial “no se presentó a las pericias psicológicas y tampoco al juzgado cada 15 días”. Cabe destacar que la joven había comenzado a tener un ritmo normal de vida, incluso hasta se la vio en un boliche el último fin de semana.

“Dado que Morena Rial no se presentó a las pericias psicológicas, que no comenzó el tratamiento y que no se presentó cada 15 días como se le pidió, proceda en consecuencia”, señalaron en DDM que dice el documento en el que se solicitó su regreso a la cárcel.

Qué pasó con Fernando Burlando

Por otro lado, también la situación de su defensa cambió este jueves, cuando se conoció que Fernando Burlando dejó de ser su representante. En su lugar asumió el estudio de Miguel Ángel Pierri.

Pierri es el nuevo abogado de Morena Rial

Según aludió la joven, el pedido de alejamiento del abogado mediático tiene que ver con “problemas de comunicación”. Se entiende que lo habría responsabilizado de no notificarle acerca de los movimientos con los que tenía que cumplir.

“Fernando (Burlando) la hizo declarar y que el fiscal no se opusiera a la excarcelación. Una brillante labor, porque es un fiscal complicado, de hecho solicitó la detención porque no se presentó a firmar”, comentó el exabogado de Morena, Alejandro Cipolla, quien aseguró que fue él quien le pidió que se presentara este jueves.

“Yo siempre le digo a Morena que tiene que estar a disposición y Morena lo sabe. Comenzó un tratamiento psiquiátrico la semana pasada. Le dije que vaya a firmar y fue”, agregó Cipolla, quien sigue de cerca el caso, pero desde su rol de amigo de la influencer.