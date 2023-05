Benjamín Vicuña y la primera charla con sus hijos sobre la muerte de Blanca

Lo que parecía ser un típico viaje familiar de descanso y diversión terminó desencadenando el momento más difícil que Pampita y Benjamín Vicuña tuvieron que vivir como padres. Corría el año 2012 cuando la pareja viajó junto a sus hijos a Cancún, México. Devuelta en Chile, Blanca, la hija mayor de Pampita y Vicuña comenzó a sentirse mal.

Fue internada el 30 de agosto de 2012 en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile con síntomas de fiebre alta, escalofríos, ganglios inflamados y tos. Tras nueve días de cuidados intensivos, tuvo una infección generalizada que produjo una falla de varios órganos y falleció. Finalmente se supo que la causa de muerte fue una neumonía hemorrágica, poco frecuente en niños, pero muy grave.

Benjamín Vicuña con Blanca. (Instagram Benjamín Vicuña)

Este 15 de mayo la pequeña Blanca que en aquel momento tenía sólo 6 años, cumpliría 16 este 2023. A raíz del décimo aniversario del fallecimiento de su hija, Benjamín lanzó el libro que retrata lo que fueron los días posteriores y todo el proceso para poder sanar. “Blanca, la niña que quería volar”, se titula la obra que ya está a la venta.

El actor publicó "Blanca, la niña que quería volar" que contiene desgarradores párrafos escritos por Pampita tras la trágica perdida de la niña. Foto: Benjamin Vicuña

La charla que tuvo Benjamín Vicuña con sus hijos tras la muerte de Blanca

Durante el lanzamiento oficial del libro en la Feria Internacional de Libro realizada en Buenos Aires, el actor contó detalles de lo que fue el duelo: “En un momento me nació compartir esto con mis hijos, aunque fueran chiquititos. Me veían llorar y les expliqué que papá tenía pena, así como también se podía reír”, dijo.

Blanca Vicuña

“Y tuvieron que aprender a convivir con ese papá diferente, atravesado por la pena. Pero espero que, con el tiempo, y los más grandes ya lo saben, sepan ponerse en mi lugar y entiendan que hice lo que pude, como pude”, aseguró Vicuña a corazón abierto.

Benjamín y Blanca Vicuña

Luego, reveló las palabras que le dijo Bautista, su hijo mayor durante el último adiós a la pequeña: “Cuando estábamos enterrando a Blanca, me dice ‘Papá, ya está. Vamos’. Yo estaba paralizado, no me quería ir. Y el me dice ‘Blanca ya no está ahí, Blanca está en tu corazón’. ¡Un niño! Era lo que necesitaba escuchar en ese momento”.