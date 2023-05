Benjamín Vicuña reveló la desgarradora frase que Bautista le dijo el día del funeral de Blanca

El libro de Benjamín Vicuña sigue dando de qué hablar. Cada capítulo trae consigo el recuerdo de Blanca, su hija junto a Pampita, además de describir en primera persona lo complicado que es vivir una pérdida, especialmente cuando se trata de un hijo a tan corta edad.

En las últimas horas se ha hecho viral una sabia reflexión que Bautista le enseñó al actor durante el funeral de su hermana mayor. Unas palabras que, sin duda, calaron hondo en el corazón de Vicuña.

Pampita y Benjamín Vicuña junto a Blanca y Bautista. Foto: Instagram.

“El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro. El fin claro de una era, de una vida”, recuerda Vicuña, quien estaba en compañía de Bautista en aquel momento tan duro.

“Mi hijo Bautista se había quedado dormido en mis brazos... Sentí que mi hijo, pegado a mi pecho, era como un escudo que me protegía”, narra el actor, antes de llegar al momento más difícil.

Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, suele recordar a su hermana Blanca en redes. Foto: Instagram.

“Cuando hubo que dejar a Blanca, yo no me quería ir, quería quedarme ahí. Hasta que Bautista, que ya se había despertado, se me acercó y me dijo: ”Papá, vámonos. Ella ya no está acá”, y señalándome el corazón, agregó: “Está ahí dentro”.

´Cuál fue la reacción de Vicuña a las palabras de Bautista

Tras escuchar esta reflexión de su pequeño hijo, el actor revela que recibió cierto consuelo y hasta sintió que se trataba de un mensaje del mismísimo Dios.

“Mi hijo me estaba diciendo lo que cada mañana escuchaba en el colegio cuando le cantaban a Jesús, y que Jesús está en el corazón. Pero en ese momento sentí que me estaba hablando el mismísimo Dios. Y eso me sirvió para poder irme”, cerró Benjamín Vicuña.