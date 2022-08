Benjamín Vicuña se quebró en vivo al hablar de sus hijos: “Son mi vida”

Benjamín Vicuña es uno de los actores más mediáticos de la Argentina y Chile; el mismo cuenta con una carrera llena de éxitos pero, también, con una sumatoria de escándalos a raiz de romances.

Es de esta forma que, Vicuña es una de las personalidades más solicitadas por los principales medios de espectáculo, los cuales ansían poder entrevistarlo y conquistar primicias que terminen por generar asombro en el público.

Benjamín Vicuña en Mendoza. Foto: Instagram.

En esta oportunidad, el actor chileno-argentino fue invitado al estudio del programa de televisión “Socios del espectáculo”, donde confesó cuáles son los temas que lo inquietan y emocionan sin ningún tipo de filtro.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la paternidad

Luego de varias preguntas a las cuales respondió sin problemas, Benjamín Vicuña se dispuso a hablar sobre lo que más ama en esta vida: ser padre.

El actor se quebró en vivo al ver fotografías de sus hijos y confesó “Es la emoción de amor más profundo, son lágrimas lindas, se me cierra un poquito la garganta, son mi vida, me da como impresión verlos desde acá”.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos.

“Trato de ser mi mejor versión, le dedico mucho tiempo y mucha reflexión” expresaba Vicuña ante la pregunta de Rodrigo Lussich sobre si le gusta cómo es como padre.

En este sentido el actor agregaba para concluir “Quizás por mí misma historia con mis padres, es algo que no sé si me siento bien o mal pero sí me ocupo y trato de ser lo más presente que puedo”.