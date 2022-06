El próximo 8 de septiembre se cumplirán diez años del fallecimiento de Blanca Vicuña, la primera hija de Benjamín Vicuña y Pampita. Con el paso del tiempo, el actor chileno homenajea a su pequeña con emotivos posteos en las redes sociales todos los ocho de cada mes y este miércoles no fue la excepción.

El protagonista de “El primero de nosotros” compartió en sus historias de Instagram una dulce imagen de rosas blancas con la inscripción “8″ y no hizo falta más nada para dar a entender que se trataba de un mensaje dedicado a su pequeña. En sus redes también cuelga posteos en recuerdo a la pequeña cada 15 de mayo, el día de su nacimiento.

El recuerdo de Benjamín Vicuña a Blanca Foto: instagram/benjaminvicuna.ok

El sentido recuerdo de Benjamín Vicuña en el día del cumpleaños de Blanca

Blanca hubiera cumplido 16 años y para tenerla viva en su memoria, el artista subió un video de su primogénita jugando en la playa. “Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris. Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere”, manifestó en un sentido texto que conmovió a los usuarios y varias personalidades del espectáculo que lo acompañaron en comentarios.

“Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana”, reflexionó sincero. Y agregó: “Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete”.

Y en otro tramo del texto, reconoció: “No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15″. Y cerró: “Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile”.