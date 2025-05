¿Indirecta para la China Suárez? la picante frase de Pampita sobre la crianza de sus hijos: “No podría estar con nadie que...”

La China Suárez, una palta y una manta amarilla traída de Nepal se convirtieron en símbolos de uno de los episodios más explosivos de la farándula argentina: el recordado escándalo del motorhome que involucró a Pampita, Benjamín Vicuña y la actriz. A casi una década del hecho, nuevos datos salieron a la luz y reavivaron la polémica.

Durante una reciente emisión de Intrusos, el periodista Santiago Riva Roy reveló un detalle inédito: quién habría sido la persona que filtró la información clave que destapó el conflicto. Según contó, fue alguien del entorno cercano a los protagonistas quien compartió los datos que luego se viralizaron en los medios y redes sociales, instalando el caso como uno de los más comentados en la historia del espectáculo argentino.

Benjamín Vicuña arremetió contra la China Suárez y el escándalo es total: “No le cayó nada bien”

Ante esta nueva ola mediática, Pampita no perdió la compostura y, fiel a su estilo, mantuvo su sonrisa frente a las cámaras. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de lanzar una frase que muchos interpretaron como una indirecta con destinataria clara: su excompañera de conflicto, la China Suárez. Aunque no la nombró, sus palabras tuvieron el tono justo para reavivar viejas tensiones con elegancia y contundencia.

La tremenda indirecta de Pampita hacia la China Suárez

En LAM hablaron con Pampita, quien, fiel a su experiencia frente a las cámaras, mantuvo intacta su sonrisa cuando fue consultada sobre la dinámica con su actual pareja y la relación con sus hijos. “No somos una familia ensamblada ¡Para nada! Nosotros vamos muy tranquilos, ya les dije, de a poquito”, comenzó explicando la conductora. Luego añadió con firmeza: “Mis hijos sí lo conocieron (a Martín Pepa) y yo no podría estar con nadie que no pueda conectar con mis chicos, y que ellos también lo aprecien y respeten”.

Aunque fue cuidadosa con los detalles sobre su vínculo con Martín Pepa —un polista que actualmente reside en Estados Unidos— él mismo dio señales de cómo vive el presente sentimental. “Mi romance está bien, yo estoy mal con la distancia, me cuesta mucho, pero vale la pena el esfuerzo y las ganas. Ahora lo voy a volver a ver la semana que viene, me voy acostumbrando”, confesó en diálogo con los medios.

Pampita reveló la íntima actividad que más disfruta con Martín Pepa a distancia y generó revuelo: “Hacemos videollamada y...”.

Por otra parte, cuando parecía que el escándalo del motorhome era parte del pasado, Santiago Riva Roy sorprendió al aportar una nueva revelación sobre cómo se originó aquella bomba mediática que involucró a Benjamín Vicuña y la China Suárez. “Yo en ese momento estaba en Desayuno Americano. Iba por Palermo en un taxi con mi camarógrafo, ya habíamos terminado la jornada, y vemos un camión que estaba cargando cosas de cine. Pensamos: set, famosos, vamos a ver si hay alguna figura. Frenamos y un tipo que estaba cargando luces me mira y me dice: ‘Vos sos el de América... acá trabaja Vicuña y se está c... a una maquilladora y a la China Suárez’. Fue tan convincente que bajé e hice nota dando por cierto el romance. Cuando vuelvo, el productor me dice: ‘¿qué es este loco? Nos vas a meter en un quilombo‘”, recordó el periodista.

Con esa anécdota, Riva Roy despejó las dudas sobre el origen del rumor que luego estalló en todos los medios. “Lo cierto es que dos días después, Pampita estaba bailando en Tequila, se entera de lo que estaba pasando en ese momento y fue hecha una furia. El lunes abrimos Desayuno con esa nota que yo había hecho antes del quilombo”, concluyó.

Una declaración que no solo reaviva el archivo, sino que también confirma lo que durante años fue un misterio: el escándalo que marcó un antes y un después en la historia reciente del espectáculo argentino comenzó con una charla casual en plena calle.