Salió a la luz quién descubrió la infidelidad de Vicuña a Pampita con la China Suárez en el motorhome.

La China Suárez, una palta y una misteriosa mata amarilla originaria de Nepal quedaron marcadas como símbolos de uno de los escándalos más recordados de la farándula argentina. El episodio ocurrió en 2015, cuando Pampita irrumpió en el set de grabación de la película El hilo rojo, donde su entonces pareja, Benjamín Vicuña, compartía escenas con la China. Allí, según trascendió, los encontró en una situación comprometedora dentro de un motorhome.

En aquel momento, la actriz negó rotundamente cualquier tipo de relación con su compañero de elenco y aseguró que Pampita estaba “fuera de sí”. Incluso llegó a jurar por su hija que no había nada entre ellos. Sin embargo, el tiempo terminó dando forma a una historia que, años después, sigue siendo una de las más comentadas en el mundo del espectáculo argentino.

Casi una década después de aquel escándalo, el público seguía intrigado por los detalles de cómo se filtró la supuesta infidelidad entre los actores. Fue entonces cuando Santi Riva Roy, quien formaba parte del equipo de producción de El hilo rojo, decidió romper el silencio y aportar algo de claridad sobre lo ocurrido.

Así fue que se reveló la infidelidad de Benjamín Vicuña hacia Pampita con la China Suárez

“Yo en ese momento formaba parte de Desayuno Americano. Estaba recorriendo Palermo en un taxi junto a mi camarógrafo, ya habíamos terminado la jornada, y de repente vimos un camión descargando equipo de filmación. Pensamos que podía tratarse de un set con alguna celebridad, así que decidimos frenar”, relató.

“Uno de los técnicos que estaba manipulando luces me reconoce y me dice: ‘Vos sos el de América... acá trabaja Vicuña y se está c... a una maquilladora y a la China Suárez.’ Fue tan convincente que bajé e hice una nota dando por hecho el romance. Cuando regresé, el productor me miró y me dijo: ‘¿Qué es este loco? Nos vas a meter en un quilombo.’”

El periodista finalmente despejó las dudas y confirmó que fue una persona del equipo técnico de la película quien lanzó la primera versión del escándalo.

“Lo cierto es que dos días después, Pampita estaba bailando en Tequila, se entera de lo que estaba pasando en ese momento y fue hecha una furia. El lunes abrimos Desayuno con esa nota que yo había hecho antes del quilombo”, contó, revelando cómo una simple observación en un set terminó desencadenando uno de los episodios más explosivos de la farándula argentina.