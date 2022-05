Esta semana estalló un nuevo escándalo en la vida de la China Suárez quien luego de la viralización de un hilo de Twitter salió a la cargue por el constante “hostigamiento y cizaña” que recibe de los programas televisivos, en partircular con Ángel de Brito y Yanina Latorre en “LAM”.

Luego de su descargo a través de Instagram, la actriz fue captada por las cámaras del ciclo de chimentos a la salida de un hotel junto a Rusherking con quien pasó la noche en el albergue de la Ciudad de Buenos Aires y recibió muchos cuestionamientos por su maternidad.

Madre de Rufina, junto a Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su relación con Benjamín Vicuña, la actriz se defendió como madre y volvió a generar polémica. “Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, disparó y fue leído como un palito para el actor chileno.

Descargo de la China Suárez Foto: Captura Twitter

Al momento de las palabras de la China, Vicuña se encontraba fuera del país por proyectos laborales junto a su nueva novia Eli Sulichin. Al poco tiempo regresó a la Argentina y rápidamente se mostró en sus redes ya instalado en la Ciudad, luego asistió junto a sus hijos Beltrán y Benicio, de su relación con Pampita, en el concierto de Mau y Ricky en el Movistar Arena.

La respuesta de Benjamín Vicuña

Allí fue interceptado por un móvil de “Intrusos” y respondió el irónico mensaje de la China: “Me parece que no corresponde. Lo que se tiene que hablar entre los padres, se habla y ya está. No voy a entrar en eso porque no vale la pena”. En ese sentido detalló también: “Tuve un viaje maravilloso de nueve días donde pude confirmar un proyecto muy importante que para mí es un salto en mi carrera fundamental”.

Benjamín Vicuña en el concierto de Mau y Ricky Foto: Instagram/benjaminvicuna.ok

“La gente que me conoce y que me quiere está muy contenta porque sabe de qué se trata. Estuve cinco días en la playa, feliz con mi novia”, detalló a cerca del reciente viaje que mantuvo por Nueva York y Miami en Estados Unidos.