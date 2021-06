Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, malvivientes ingresaron a las instalaciones de la EPET N°54 de donde sustrajeron dos sanitarios del baño femenino y uno del masculino, motivo por el cual decidieron suspender las clases en dicho establecimiento.

La escuela se ubica en el kilómetro 2 de la Avenida San Martín de la localidad de Eldorado. A pesar de haberse llevado el botín, los delincuentes volvieron a las instalaciones escolares durante la madrugada del jueves para llevarse el último sanitario que quedaba en el baño femenino.

A su respecto Andrea Jara, directora de la EPET N°54 manifestó en declaraciones que tras el hecho “no nos queda otra que suspender las clases para las chicas porque el baño está deteriorado”. A su vez, resaltó que los ladrones acudieron con un objetivo claro ya que “vinieron con herramientas necesarias para robar los inodoros”.

Eldorado: robaron inodoros de la EPET N°54 y debieron suspender las clases Gentileza: Misiones Online

“En principio hoy y mañana no habría clases presenciales para las chicas, pero si la semana que viene no está solucionado continuaremos con la medida”. La directora además puntualizó que “las clases están divididas entre varones por la mañana y las mujeres por la tarde, al baño de los chicos les quedaron dos inodoros por lo que podrán continuar, pero a las chicas no les quedó nada”.