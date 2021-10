Continúan las obras en el Salto Küppers de Eldorado.

Avanzan las obras en el Salto Küppers de Eldorado, el cual se está acondicionando para recibir turistas durante las vacaciones de verano.

En este contexto, la directora de Turismo de Eldorado, Candelaria Nolde, comentó que “ahora comienzan los movimientos del suelo, para lo primero que es el centro de visitantes que va a estar en el ingreso, donde también van a estar los sanitarios nuevos”

“Eso es lo primero que comienzan a analizar, y después la incorporación de bancos, mesas, senderos, cartelería, basurero, iluminación y demás todo para el aprovechamiento del lugar”, explicó Nolde.

Asimismo indicó también que el centro de visitantes estará emplazado en el medio del camino entre “la entrada donde está la casa de los guardaparques y la primera bajada”.

Agregó que “se planea en una segunda parte que la entrada sea por otro lugar, entonces queda bien que se por ahí el centro de visitantes”.

Remarcó que mientras duren las obras el parque municipal permanecerá abierto para los visitantes, aunque aclaró que el salto no está habilitado.

“Ellos decían que no hace falta cerrar, nosotros al mismo tiempo resaltamos que el salto no está habilitado, pero igual recibimos muchas visitas” Por lo que “vamos a cercar esta parte donde van a hacer la intervención como para que no corra peligro la gente”

Indicó también que “vamos a seguir recibiendo a la gente con los chicos y guardaparques que acompañan y explican lo que están haciendo y lo que se está trabajando porque también es una manera de promocionar”.

Reiteró que por el momento no está permitido bañarse en las aguas del Salto Küppers “por una cuestión de higiene y de salud”.

Explicó que “hay que tener en cuenta que no tenemos mucha profundidad, obviamente que estar del lado del arroyo, mojarse y demás no va a estar prohibido, tampoco es que no se puede tocar al agua, pero no va a ser un balneario. Más que nada por una cuestión de seguridad”.

Recordó que la duración de las obras en un principio se estimó en tres meses, aunque ahora se vio un poco demorada por las lluvias. “La idea es que ya esté para el verano, así que van a arrancar y van a estar a full todos los días esperemos que esté lo antes posible”, cerró.

Fuente: Norte Misionero