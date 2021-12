Triste panorama viven productores misioneros a causa de la falta de lluvia y las altas temperaturas que han perjudicado enormemente a la producción de cultivos frutihortícola, que llevó a la perdida de productos y a que dejaran de asistir a la Feria Franca en Eldorado.

Lorena Valiente, secretaria de la Comisión Directiva de la Feria Franca dijo que ”la situación de los productores es caótica, hay quienes ya no están viniendo porque el faltante de agua, la sequía, el sol, les quemó toda la producción. Está todo muerto”. Remarcó que en la feria hay un faltante de casi el 90 por ciento de la producción hortícola.

Indicó que uno de los cultivos más afectados fue el de sandías y, principalmente, melón ya que se quemó por el sol o no se desarrolló lo suficiente y no quedó apto para la comercialización.

Otro de los producto característico de la época que también tuvo una fuerte caída, fue el choclo, ya que la sequía provocó pérdidas a un altísimo porcentaje de productores.

Donde sí hubo un repunte fue en la venta de productos cárnicos (lechón y aves) y, según Valiente, esto se debió que este año las familias pudo reunirse, algo que no había pasado durante el año anterior a causa de la pandemia.

“Algunos pudieron zafar y otros no salvaron ni cubrieron los gastos, no tuvimos el rendimiento que esperábamos por esta sequía” dijo Valiente.

Tristemente el futuro tampoco es prometedor, ya que la pastura está muy dañada por la sequía lo que tendrá impacto a corto plazo en la producción de leche y sus derivados, explicó Valiente.

“Hay productores que están acarreando agua para sus animales porque no tienen” describió y hay otros que “tienen que vender sus animales porque no se pueden sostener y tienen que sacrificar sus sacrificios (sic) porque no tienen agua en sus propiedades” lamentó.

Ante este cuadro de situación hay feriantes que están asistiendo más esporádicamente debido a la falta de productos e, incluso, en enero dejarían de concurrir porque ya no tienen stock.

Fuente: Norte Misionero