Vende tortillas en la calle, reveló su sueldo y estallaron las redes sociales

La cuenta de TikTok e Instagram, @tiempoesoroarg, habla con los trabajadores en Argentina, sobre todo lo relacionado con el empleo. En esta ocasión, diálogo con una vendedora de tortillas llamada Laura, que reveló su salario y la gente expresó sus opiniones en las redes sociales.

Cuánto gana una vendedora de tortillas en la calle

“Me llamo Laura y me dedico a vender en la calle. Mi profesión es hacer las cosas, pero hoy por hoy nada más vendo. Es un emprendimiento familiar casero, no es comprado en fábrica. Con eso vivimos siete personas, ocho familias casi”, expresó la señora y cuando le consultaron sobre lo que más le gustaba de su trabajo, respondió: “A mí la cocina en realidad me salvó la vida, cuando me quede sola con tres pibas, me ayudo a vivir, a criarlas, todo. Amo lo que hago”.

Habló sobre todo de su trabajo.

La mujer, que trabaja aproximadamente seis horas por día, reveló cuánto gana: “Arriba de los 400 mil pesos por mes”. Además, aclaró que antes trabaja 10 horas más que ahora: “La gastronomía es re linda pero muy excesiva”.

También se refirió a la posibilidad de llegar a fin de mes y subrayó: “Yo acá trabajo, no soy dueña. No alcanza. Se vive bien, pero nada, pago, mi alquiler, mis gastos básicos y nada más. No puedo ir a comer a ningún lado, no puedo salir a ningún lado, no puedo hacer nada, pero vivo”.

La repercusión del video

El mismo contenido fue subido a las dos redes sociales y entre ambas consiguió casi 45 mil reproducciones en pocas horas. Además, mucha gente dejó marcada su opinión en los comentarios y hubo muchas quejas sobre la higiene de la comida.