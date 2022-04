La dificultad por la posible falta de gasoil en toda la Argentina podría comenzar a traer aparejados serios problemas de desabastecimiento, con las consecuentes complicaciones para el mercado interno que eso genera.

La falta de gasoil en determinadas zonas del país está generando serios inconvenientes. Foto: Orlando Pelichotti

Uno de los primeros inconvenientes que surgen ante esto, es el sobreprecio que se podría dar en las tarifas del gasoil, lo que generaría mayores gastos en el sector agropecuario y por decantación, subas que se trasladan luego al consumidor.

El campo: el gran demandante de combustible

Como es de imaginarse, el sector productivo del campo surge como uno de los más demandantes de combustible, ante la necesidad de trabajar los suelos en pos de levantar las cosechas.

Teniendo presente que una sola cosechadora consume 1.500 litros de combustible por día, muchos productores deciden cargar sus vehículos en cada uno de los lotes donde van a trabajar. Esto genera que requieran del combustible en diferentes zonas del país, y la falta del mismo ocasiona una gran dificultad. Con los tractores sucede algo similar.

Tractores y cosechadoras consumen 1.500 litros de combustible por día.

En lo que refiere a los mayores requerimientos, la soja parte en punta, debido a que cuando el cultivo ya está listo para poder ser cosechado, deben pasar las máquinas por sobre él. De lo contrario, la calidad de los granos puede verse afectada.

El presidente de a Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola (FACMA), Jorge Scoppa, dialogó con Ámbito y manifestó que “hay lugares donde falta o no se entrega la cantidad necesaria. Donde la cosecha no empezó no hay mayores problemas, pero en la zona núcleo, parte de La Pampa y algunas zonas de Buenos Aires, las entregas son limitadas”.

Para luego rematar: “En Argentina hoy estamos todos comunicados y cuando falta un insumo tan importante, todo el mundo quiere comprar”.

Transportistas: el otro sector que demanda gasoil

También por lógica, el sector de los transportistas demanda una importante cantidad de combustible a diario, incluso más a veces que el campo.

Manolo Lamas, uno de los referentes de este sector, mencionó que: “Comprar a granel en lugar de ser un beneficio termina siendo un problema, porque el Gobierno congeló los precios en el surtidor, pero no en la entrega por cantidad, entonces en el surtidor el gasoil tiene un costo promedio de $110 cuando a granel cuesta $133″.

El sector de los transportistas es el otro que más demanda combustible a diario, incluso más que el campo. Foto: Tomy Fragueiro

Hay que tener presente que, además, los precios en las estaciones de carga van cambiando según la zona donde está ubicada la misma.

La realidad es que la falta de abastecimiento de combustible y también su sobreprecio, genera una escalada en la inflación en lo que respecta al rubro alimentos. Y si se sucede una suba de los valores de los comestibles, el resto de los rubros también comienza a incrementarse.

Paro nacional de transportes para el próximo lunes

Antes esta realidad, camioneros lanzaron una medida de reclamo para el lunes 11 de abril, buscando realizar un paro nacional.

Para el lunes 11 de abril está estipulado un paro de transportes a nivel nacional. Foto: Juan José García

Con esto quieren hacer fuerza para que se revise la suba y desabastecimiento del combustible, dado que entienden que es “imposible seguir trabajando” en estas circunstancias.

Así, a Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), tiene programado un paro nacional de transportes para el lunes 11 de abril como medida de protesta.