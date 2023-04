Planes sociales en la mira: el Gobierno evaluará a 160 mil beneficiarios del programa Nexo

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, oficializó la decisión del Gobierno de revisar a los 160 mil beneficiarios del programa Nexo, que reciben un monto equivalente a la mitad del salario mínimo ($34.750 en marzo). De ese universo, posiblemente varios sean dados de baja.

“Tenemos que empezar a trabajar en la superposición y el solapamiento de políticas sociales”, reconoció la funcionaria.

Tolosa Paz apuntó contra Belliboni por los piquetes. Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

El objetivo, según explica Tolosa Paz, es centrar la atención en quienes también cobran el Potenciar Trabajo. Así, reciben mensualmente una asistencia que alcanza un salario mínimo. Pero también pueden sumar otras ayudas como la Tarjeta Alimentar, que también otorga esa Cartera; o la Asignación Universal por hijo (AUH), a cargo de la ANSES.

La medida se dio a conocer tres días después de que se difundiera el último informe del FMI, que entre sus puntos advierte sobre la superposición de planes sociales que desalientan la creación de empleo formal y reclama la “imposición de algún tope en la acumulación de beneficios”.

“Una evaluación integral de los programas de apoyo social está identificando el potencial para reducir las superposiciones de programas, incluso limitando los beneficios de asistencia social total para aquellos que reciben otras transferencias sociales en o por debajo del salario mínimo para fomentar la entrada al mercado laboral formal”, señala el reporte del organismo de crédito.

Cuál es la explicación de Tolosa Paz

Ya a mediados de marco Tolosa Paz confirmó la baja de 85 mil beneficiarios del Potenciar y 15 mil del Nexo que no habían validado su identidad.

Ahora habló sobre la necesidad de avanzar en la fiscalización del segundo programa que obliga a una contraprestación laboral o de formación de 8 horas, el doble que el programa estrella que consume la mitad del presupuesto de su Cartera.

“Necesitamos ver cómo y de qué manera no se convierten en un desaliento para que las personas sigan en negro. No es la Argentina de trabajo que queremos. Tengo que saber si la persona cobra un Nexo, una Tarjeta Alimentar y si está justificado”, consignó a Clarín.

Desde el Ejecutivo señalan que los beneficiarios de Nexo se reparten proporcionalmente, de la misma forma que el Potenciar, entre los que reciben la ayuda y están nucleados en las cooperativas que responden a las organizaciones sociales.

“Ordené el Potenciar , ahora vamos por el Nexo”, dijo la ministra que anunció, también, que se incorporarán 86 mil beneficiarios del Potenciar a los cursos de formación del sindicato de la construcción Uocra.

A la vez, dijo que de ninguna manera habrá otro ajuste en la nómina del Potenciar, luego de que el FMI describiera en su informe que hay 400 mil beneficiarios que podrían ingresar al mercado formal de trabajo y 500 mil que optarían por terminar sus estudios obligatorios.

“No hay margen para un ajuste. El FMI ya lo sabe. No tenemos previsto un achicamiento de la nómina. Hubo una mirada muy sesgada. Lo descarto rotundamente. No está en los planes ni del Presidente, ni del ministro de Economía ni de esta ministra”, señaló. Recordó que todos los meses se producen entre 5 mil y 8 mil bajas por fallecimientos, incompatibilidades como compra de vehículos o altas laborales.

Qué dijeron desde el Gobierno sobre la mención del FMI

Respecto de la mención del Fondo para que 400 mil beneficiarios se incorporen al mercado formal de empleo, desde el Gobierno señalaron que no se especifican tiempos. “Si no hay crecimiento y no se genera empleo -como dice el Banco Mundial- entonces no habrá bajas en el Potenciar. Si crecemos, el dinero que se ahorre se destinará a comedores y herramientas”, aseguraron.

Tolosa Paz dijo que el informe del FMI refleja el trabajo que aportó su Cartera después de terminar la auditoría electrónica y de lanzar el programa “Volvé a estudiar”, que generó tensión con organizaciones sociales del FDT, porque otorga a las instituciones educativas la potestad de validar la contraprestación de los beneficiarios que decidan terminar sus estudios.

En cuanto a las protestas de Unidad Piquetera, Tolosa Paz dijo que el “intento de piquetazo nacional fue un fracaso”. “(Eduardo) Belliboni intenta movilizar el día de cobro: es el primer error. Más de un 1.200.000 personas cobraron $34.750 y el bono acordado en diciembre. ($17375). Por eso no logró ni fuerza ni empatía. Dice cuando que hay un ajuste cuando la gente cobra del Estado $52.125″, aseguró.