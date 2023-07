La inflación volvió a desacelerarse y saltó a 6% en junio: la reacción de la oposición

Luego de que este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) diera a conocer que la cifra de junio se ubicó en 6%, los comentarios de los políticos de la oposición no se hicieron esperar. En un año electoral y en medio de una campaña feroz, se espera que el acumulado inflacionario al finalizar 2023 sea superior al 140%.

En un paso de comedia, José Luis Espert publicó un video en cuenta de Twitter. Luego de que alguien “fuera de cámara” le decía que la inflación era del 6%, Espert largaba una carcajada y remataba: “Sergito (por Massa), contate otro, que el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes”.

Las comparaciones de María Eugenia Vidal. Foto: Twitter

Por su lado, el candidato a Vicepresidente de Patricia Bullrich, escribió: “La inflación fue del 6% y acumuló 115,6% en los últimos 12 meses. El principal problema de los argentinos sin resolver y quien lo debe hacer esta en campaña, con un nuevo “Plan Platita”, prometiendo bajar la inflación si gana las elecciones. En diciembre se van y viene el orden económico de la mano de Patricia Bullrich”.

También Horacio Rodríguez Larreta se manifestó respecto de la inflación: “Es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes”. Y agregó: “Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este Gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año. Esto no da para más”. Además, compartió una imagen de la Casa Rosada con un octógono que reza “115,6% exceso de inflación”.

La imagen que compartió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter. Foto: Twitter

En ese marco, aprovechó para dejar una línea en tono de campaña: “Vamos a trabajar para cambiar juntos esta realidad. Por eso, mañana (viernes) voy a presentarles propuestas concretas, que preparamos con nuestro equipo económico, para poner en marcha desde el 10 de diciembre y podamos vivir más tranquilos”.

María Eugenia Vidal, a su vez, trajo la cifra inflacionaria de julio de 2019, cuando gobernaba su coalición, y los números de la devaluación de agosto del mismo año, un día después de las PASO. “Julio 2023. Inflación mensual del 6%, más de 50% acumulada en solo seis meses y 115% interanual. Una pobreza de más de 40% y el dólar por encima de $500. Massa, Alberto y Cristina gobernando desde hace tres años y medio”, escribió.

Martín Lousteau, precandidato a Jefe de Gobierno, expresó que “no hay soluciones mágicas”. “La inflación de junio fue de 6% y quienes son responsables de estos números, muchos de ellos ahora concentrados en sus propias campañas electorales, siguen sin brindar respuestas”, escribió. Y terminó: “El Gobierno sigue sin hacerse cargo y este 6% junto al 115,6% interanual sólo significan más pobreza y desigualdad. Ya queda menos para comenzar a ordenar el país”.

Otro que hizo un análisis más profundo sobre los números de junio fue el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. “El Gobierno festeja una inflación punta del 6%, la que implica viajar a un 100% anual. Puesto en contexto le contamos al Rey de la Casta (STM) que en Chile la inflación de julio fue negativa -0,2%, en Paraguay -0,3%, en Brasil -0,08% y en Uruguay -0,46%”, comparó.

Y agregó: ”Además, acorde a las definiciones a nivel mundial, un país que en dos años tiene una inflación del 100% se lo considera hiperinflacionario”.

También mencionó que “al momento de ver la tendencia mes a mes desde 1991 de la inflación de 12 meses se puede observar un gráfico con forma de U, cuya parte creciente se inicia con la llegado del kirchnerismo”.

Para finalizar dijo: “Finalmente, si tenemos en cuenta la emisión presente y la bomba de las LELIQ, esto puede ser el movimiento de un tigre, que da un paso hacia atrás para atacar luego con más fuerza”.