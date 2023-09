El presidente de la Corte Suprema opinó sobre el plan de Milei: “Si la dolarización elimina el peso es inconstitucional”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se refirió al plan económico del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y afirmo: “Si la dolarización elimina el peso es inconstitucional”.

Al mismo tiempo, manifestó sus críticas hacia la “emisión descontrolada” de pesos. Y señaló: “¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso o patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional”.

Horacio Rosatti en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) 2023. Foto: Federico López Claro

Rosatti: “Todos los candidatos deberían leer la Constitución”

El representante de la Corte Suprema dialogó en una entrevista con el diario El País de España y expresó que “cuando uno dice dolarización habría que ser un poco más preciso y decir: ‘¿Qué querés decir con esto?’”

Y en ese sentido, cuando fue consultado acerca de si debería haber una dolarización en nuestro país y sobre los “límites constitucionales” de la misma, expresó que “todos los candidatos deberían leer la Constitución”: “Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida. Insisto, puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema”.

Además, ratificó que “hay que tener una moneda que se emita en la Argentina”: “Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización, sí, dolarización, no. Hablo de la Constitución, hablo de lo que ya escribí, hablo de los fallos que ya firmé sobre este tema”.

Rosatti: “Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos”

Respecto de la dolarización, el jefe del máximo tribunal también expreso que se pueden entender dos cosas: “Una es en sentido estricto la dolarización. Me paso de una moneda a la otra. Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas”.

Rosatti afirmó que una forma de “despreciar la moneda es la emisión descontrolada”

A tono con sus afirmaciones, el presidente de la Corte cuestionó la “emisión descontrolada”: “Si yo voy a defender el valor de la moneda, una forma de despreciarla es la emisión incontrolada. ¿Qué es incontrolada? Lo verán los técnicos en función de las necesidades, de la base económica, de las reservas, de lo que sea”.

Rosatti se refirió a los efectos negativos de la "emisión descontrolada". Foto: Archivo La Voz

Y agregó: “La economía se guía mucho por la psicología, las expectativas, y a veces puedo no tener todo el dólar, las divisas en el Banco Central, pero si tengo expectativas me alcanza igual. Y a veces puedo tener todo y no me alcanza porque las expectativas no dan. Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda”.