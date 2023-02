El Banco Central vendió más de U$S 2.000 millones para ahorro en 2022

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió U$S 2.008 millones durante 2022 para atender la demanda del público en condiciones de acceder al cupo mensual de U$S 200 para ahorro.

Este nivel representa un alza de 52,3% con relación a 2021 cuando había entregado por esa vía U$S 1.318 millones.

La cifra surge del Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que elabora la entidad a cargo de Miguel Pesce.

La cotización del dólar “Ahorro” surge de aplicarle al valor del dólar oficial el impuesto PAIS cuya alícuota es de 30% y un 35% adicional a cuenta del Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales.

Durante el año pasado, el dólar Ahorro pasó de cotizar a $ 189,84 el 3 de enero a $ 303,52 el 30 de diciembre. Esto implica un aumento de 60%, que se ubicó muy por debajo de la inflación anual que trepó a 94,5%.

Este incremento estuvo por debajo de las opciones bursátiles como el Contado Con Liquidación (CCL) y MEP que tuvieron un avance del orden de 65%.

Pero obviamente no todos quienes deseaban comprar a ese precio podían hacerlo, dado que a medida que fueron transcurriendo los meses el BCRA fue restringiendo cada vez más el cepo debido a la escasez de divisas.

Esta situación se hizo mucho más notoria sobre el último trimestre del año.

Durante los primeros nueve meses del año pasado el ritmo de compra de los particulares para atesoramiento estuvo muy por encima de 2021, aunque cabe mencionar que la base de comparación es baja dado que durante ese año aún pesaban los efectos de la pandemia sobre los bolsillos de los ciudadanos.

No obstante hubo meses de marcada diferencia como por ejemplo abril, donde el BCRA entregó para atesoramiento tres veces más que en el mismo mes de 2021, U$S 138 millones contra U$S 46 millones.

Esta tendencia cambió bruscamente en el último trimestre cuando se intensificaron las medidas restrictivas, principalmente luego de conocerse una serie de escándalos con beneficiarios de planes sociales que habían accedido a la compra de dólar Ahorro.

Los mayores controles se ejecutaron a través de una medida de vieja data que se desempolvó: la evaluación de cada banco de capacidad económica e ingresos de quienes pedían comprar dólar ahorro.

Lo curioso es que ante la negativa para la adquisición del dólar para atesoramiento ni el Banco Central ni el resto de las instituciones ofrecen las explicaciones del caso, quedando cada cliente en una nebulosa sin saber por qué se le niega la posibilidad de acceder a ese cupo.

Hasta septiembre, todos los meses el BCRA había vendido más dólares que en el mismo mes de 2021, pero en octubre la ecuación se modificó.

En ese mes cedió a ahorristas U$S 117 millones contra U$S 137 millones de octubre 2021. En noviembre cedió U$S 110 millones (contra U$S 171 millones) y en diciembre entregó U$S 127 millones (contra U$S 169 millones).

Según la información oficial, en el último mes de 2022 unas 662 mil personas compraron dólar ahorro por un valor promedio de U$S 198. En diciembre de 2021 habían sido 907 mil individuos los que habían solicitado billetes al tipo de cambio oficial. Esto marca una disminución de 27% en forma interanual. Esto permite inferior que ante una devaluación de 60% contra inflación de 94,5%, esta disminución tiene como razón directa mayores controles.

El panorama en cuanto a divisas para 2023 resulta muy exigente para el Banco Central, con lo cual no habría que descartar que cierre más el grifo para entregar dólares por este canal.

El impacto de la sequía le quitará al país recursos por U$S 8.000 millones y además el saldo neto con los organismos internacionales será negativo entre U$S 2.500 y U$S 3.000 millones.

A raíz de este escenario es posible que el BCRA deba buscar opciones para no seguir vendiendo billetes para ahorro, medida que puede resultar muy antipática en un año electoral.

2022 - 2021

Enero U$S 184 U$S 137

Febrero U$S 182 U$S 91

Marzo U$S 165 U$S 59

Abril U$S 138 U$S 46

Mayo U$S 130 U$S 49

Junio U$S 157 U$S 76

Julio U$S 256 U$S 125

Agosto U$S 251 U$S 124

Septiembre U$S 191 U$S 134

Octubre U$S 117 U$S 137

Noviembre U$S 110 U$S 171

Diciembre U$S 127 U$S 169