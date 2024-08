El Banco Central se negó a informar el destino del oro

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se negó a informar los movimientos y la locación del oro de sus reservas por “razones de seguridad”.

La autoridad monetaria rechazó el pedido realizado por el diputado por Unión por la Patria, Sergio Palazzo, quien lo había solicitado en los términos de “acceso a la información pública”.

El legislador informó este lunes a través de sus redes sociales que el BCRA había contestado en forma negativa a su pedido el jueves pasado.

“Entre los fundamentos que expresan las autoridades del BCRA han citado lo siguiente: ‘cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero…’”, indicó Palazzo en su cuenta de “X”.

Añadió que también se invocó “el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275, para denegar la información, que dice: ‘…información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario’…”

“Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este Gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de Gobierno”, aseguró Palazzo.

Video polémico y viral

En otro orden, esta mañana se viralizó un video de tres camiones del Banco Central transitando por la Autopista Riccheri en Buenos Aires con rumbo al Aeropuerto de Ezeiza, abriendo especulaciones sobre si en estos vehículos había otra partida de oro.

Los supuestos camiones con oro. Foto: Captura

Fuentes de la autoridad monetaria explicaron a este medio que “los camiones pertenecen al Banco Central pero que son aquellos que habitualmente transportan billetes a otras regionales del país y que de ninguna manera transportaban lingotes de oro”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que las reservas de oro habían sido trasladadas del Banco Central pero no dio ninguna precisión sobre su destino ni tampoco cómo serán aplicadas.

En forma muy sucinta se limitó a decir que “serán invertidas para que generen rendimientos”, pero todo dentro de un marco de excesivo silencio.