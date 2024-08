La soja sigue en caída libre y complica los planes del Gobierno

El precio internacional de la soja no detiene su caída y sumó una pérdida de más de US$ 110 por tonelada en el año, lo cual le añade incertidumbre al plan económico del Gobierno por la pérdida de divisas proyectada.

El escenario adverso se completa con la devaluación del real, la desaceleración en el crecimiento de la economía de China y proyecciones políticas en Estados Unidos, donde la elección presidencial está mucho más reñida de lo pensado hace dos semanas.

De acuerdo a los precios en el mercado de Chicago, la oleaginosa se desplomó desde US$ 467,55 a principios de año a US$ 355,95 este miércoles, un recorte de US$ 111,6, equivalente a 24%. Este precio es el menor en 18 años.

La caída tiene como principal causa el aumento de la producción de soja en Estados Unidos que según la USDA alcanzaría a 124,9 millones de toneladas lo cual presiona por el lado de la oferta.

Según el economista Salvador Vitelli esto redunda en una merma en la recaudación por derechos de exportación para 2024 de US$ 4.000 millones.

Esta disminución atenta contra los planes del Gobierno que a causa de la estacionalidad evalúa ceder reservas por US$ 3.000 millones en el tercer trimestre y acumular US$ 1.000 en el cuarto. La incorporación de divisas al Banco Central es la principal variable que miran los analistas para evaluar el plan monetario y cambiario.

Pero el especialista añadió un dato adicional inquietante: con este precio la ecuación económica no cerraría para la próxima campaña, lo cual atentará contra los planes de inversión.

En consecuencia, en caso de continuar la tendencia a la baja del precio de la soja en las próximas semanas se intensificarán los reclamos del agro para lograr algún tipo de concesión que revierta la ecuación financiera.

Desde sectores rurales señalaron a este medio que aún no hay un pedido formal de reunión al Ministerio de Economía por este tema, pero que “lo siguen muy de cerca”.

En el corto plazo, el Gobierno nacional tiene a mano la reducción del impuesto PAIS como instrumento para acomodar los números, al menos desde el renglón de los costos. El presidente Javier Milei confirmó en la apertura de la Exposición Rural que lo reduciría de 17,5% a 7,5% a partir de septiembre.

Luego de esa confirmación desde la conducción económica no hubo más definiciones acerca de una medida que requiere de mecanismos de compensación para mantener en equilibrio las cuentas públicas. En principio, esa compensación llegaría de la mano del impuesto a las Ganancias para asalariados.

Con este panorama hay crecientes expectativas por las próximas apariciones públicas del ministro de Economía, Luis Caputo. En principio el jefe del Palacio de Hacienda tenía previsto hablar este miércoles por la mañana en el Council Of America que se llevará a cabo en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires y por la tarde en el acto de Aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Desde la oficina de prensa confirmaron la segunda presentación. Para el cierre del Council está anunciado un discurso de Milei del que pueden surgir nuevas definiciones.

Por otro lado, Caputo visitará Córdoba el próximo viernes para un evento que organizará la Bolsa de Comercio local donde también su palabra será seguida con atención.

La presión sobre el tipo de cambio también viene dada por la devaluación del real brasileño, que encarece las exportaciones argentinas hacia su principal socio comercial.

En lo que va de 2024 la moneda brasileña se depreció algo más de 10%, recuperando posiciones en lo que va de agosto ya que llegó a estar en R$ 5,75 por dólar (ahora R$ 5,45) a fines del mes pasado.

Por otro lado, se espera un impacto por la desaceleración de China, que en julio registró el crecimiento más débil en cinco trimestres, reduciendo las exportaciones de Argentina.

La injerencia de las elecciones estadounidenses

A estas variables debe añadirse la situación política en Estados Unidos donde las encuestas comenzaron a poner en duda la victoria de Donald Trump.

Los últimos sondeos muestran paridad entre el expresidente y la postulante demócrata, Kamala Harris, y esa posibilidad complica los planes del gobierno nacional.

Milei apuesta sus fichas a que Trump regrese a la presidencia y ejerza cierta influencia sobre el FMI para que el organismo acepte negociar un nuevo programa con la Argentina que incluya fondos frescos.

Comportamiento del dólar

Pese a estos nubarrones sobre el futuro, el dólar operó en forma mixta. El blue subió a $ 1.360 - $ 1.369 en Córdoba-, pero los financieros continuaron a la baja.

El MEP retrocedió a $ 1.269 mientras que el Contado con Liquidación quedó en $ 1.268.

El oficial mayorista vale $ 940,50. La brecha con el blue es de 44% y con las opciones financieras del 35%.

El Banco Central compró US$ 3 millones y sumó en el mes US$ 244 millones. Las reservas brutas quedaron en US$ 27.582 millones.