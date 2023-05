Crisis en la soja y crece la preocupación en el Gobierno: el precio del grano cae en medio de la peor cosecha en 20 años

La soja vuelve a ser un foco crítico tanto para el Gobierno como para los productores agropecuarios en un momento donde la cotización del grano perforó los U$S 500 por tonelada. En ese sentido, el foco se da en medio de la baja en el programa de Dólar Soja 3 que no pudo cumplir con las expectativas del Palacio de Hacienda.

De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ayer se vendieron 573.283 toneladas de soja y así acumularon 7.005.448 en la séptima semana de la tercera edición del dólar soja. Pero el foco está puesto en los precios internacionales que ponen más presión sobre la peor cosecha en años.

La Soja en niveles cada vez más bajos. Foto: BCR

Actualmente, la soja sigue en caída libre después de una de las cosechas más bajas de la historia, quedando muy detrás de años como el 2009 o 2018. Hoy en día, la estimación de la producción es de poco más de 21 millones de toneladas, con una diferencia de 1,5 Mt en la producción de abril a mayo, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En ese sentido, habrá un 56% menos de soja de lo que se esperaba producir a principios de la campaña. Algo que se ve traducido en la caída de la recaudación del “dólar soja” que lanzó el Gobierno en marzo para fortalecer las reservas del Banco Central.

Sin embargo, con un precio que perforó mínimos que no se veían desde el año 2017. El pasado 17 de mayo el precio del grano no detuvo una estrepitosa caída y cerró la jornada cerca de US$ 486/t. Este mínimo se da en la cosecha más baja desde 1996, siendo el volumen de producción más bajo en los últimos 20 años con apenas 21,5 Mt para el ciclo 2022/23.

“Entre marzo y la actualidad, la valuación del volumen proyectado de exportaciones del complejo soja para la campaña en curso (2,5 Mt de poroto, 19 Mt de harina y 3,4 Mt de aceite) ha perdido 1.300 millones de dólares adicionales. Como resultado, a los valores actuales, la liquidación de divisas del principal complejo exportador de la economía argentina evidenciaría una pérdida interanual de US$ 8.000 millones el año en el ciclo 2022/23, respecto de la anterior campaña 2021/2022″, explican desde la Bolsa de Comercio.

Las exportaciones de soja proyectadas caen por la baja de los precios internacionales. Foto: BCR

Cuáles son las razones de la caída del precio de la soja

Una de las primeras razones de esto, es que Estados Unidos dio a conocer sus primeras proyecciones para la temporada 2023/24, en donde muestran una clara mejoría. De acuerdo a lo que publicó el USDA, en plena época de siembra, hay proyecciones de que en noviembre producirán 123 millones de toneladas.

“De cumplirse este resultado, sus stocks finales aumentarían cerca de un 55% interanual para la campaña 2023/24, pasando de 6 a 9 millones de toneladas. Este volumen es, además, el más abultado desde la campaña 2019/20, cuando recién comenzaban a relajarse las fuertes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China”, señaló el informe.

“Ahora bien, no debe soslayarse que los precios negociados en el Mercado de Chicago, referencia internacional para los commodities agrícolas, cotizan la mercadería a entregar en plantas de los compradores en EE. UU. Es por ello por lo que lo que suceda con la oferta y demanda americana tiene especial influencia sobre dichos valores”, explican.

La posición de los fondos de inversión en el Mercado de Chicago y las expectativas a futuro. Foto: BCR

Por otro, hay una salida masiva de fondos de inversión posicionados en la soja en el Mercado de Chicago. En ese sentido, estos organismos ven cada vez menos probable una suba de precios de la soja y se encuentran al borde de quedar netamente vendidos por primera vez desde que explotó la pandemia por COVID.

En tanto, a pesar de la continuación del conflicto de Rusia y Ucrania, se anunció el pasado miércoles la renovación del acuerdo en el Mar Negro para que pasen buques cargueros con granos por otros 60 días.

“La diversidad de socios comerciales tanto de Rusia como de Ucrania que reciben productos desde este acuerdo se analiza como factor de sostén y continuidad. Con el acuerdo en pie por al menos dos meses más, se despeja el abastecimiento de granos de muchos países que requieren de los embarques de Ucrania”, remarcó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Puede revertirse esta tendencia para la Argentina

La situación de la Argentina es cada vez más complicada en el panorama de la Soja, principalmente porque Estados Unidos avanza con una producción récord.

“Según informó esta semana el USDA, ya se ha completado el 66% del área de intención hasta el domingo 21 de mayo, 17 p.p. por encima de la semana pasada y en línea con lo que esperaban los operadores en promedio. El promedio de los últimos 5 años marca 52% para este momento de la campaña”, explican desde Rosario.

Argentina cada vez más complicada por la caída de los precios internacionales. (Fotos Tomy Fragueiro/La Voz)

El foco puede estar en el clima que puede vivir Estados Unidos y el hemisferio norte que dejan algunas dudas respecto a lo que puede ocurrir con la cosecha de esa parte del planeta. En ese sentido, según informó Refinitiv esta semana, en el centro y sur de la región de las Planicies estadounidenses, la humedad disponible del suelo ha comenzado a restringirse, afectando a la soja sembrada en el suroeste del “Cinturón sojero”.

Sin embargo, los estados clave para la producción de soja como Iowa, Illinois e Indiana, que producen la mayor parte de estos granos, las condiciones de humedad se ven mayormente óptimas. “Cabe destacar que en junio/julio tiene lugar un período crítico para el desarrollo del cultivo, con la previsión general de un verano boreal caluroso para este 2023″, explican.