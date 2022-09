Con un tipo de cambio menor a $200 por U$S1, el Gobierno le anticipó el nuevo “dólar soja” al campo

El Gobierno nacional le confirmó al sector agropecuario cuál será el valor del “dólar soja”, el cual se posicionará entre los $187 y los $200.

La medida de este nuevo "dólar soja" estaría rigiendo solo por el mes de septiembre. Foto: Tomy Fragueiro/Archivo.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, fue el encargado de comunicarle la medida a Carlos Iannizzotto, el presidente de Coninagro. Por el momento, solo estará rigiendo a ese precio por el mes de septiembre.

La medida también podría incluir mejoras en las condiciones cambiarias para ciertas economías regionales.

Iannizzotto, en diálogo con TN, expresó: “En estas horas, tendríamos una reunión (con Massa) para que nos expliquen bien el tema, y veremos lo que opina el sector sojero, que dentro de Coninagro está representado por ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas). Serían encuentros de forma individual, que también tendría con otros sectores, para ir sondeando cómo se resolvería este problema de liquidez (de dólares). Los anuncios serían entre hoy y mañana”.

El presidente de Coninagro integra la mesa de enlace junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Lo trascendido de esta resolución del Gobierno, estaría posicionándose en un mecanismo más simple, si se lo comparase con lo establecido hasta el 31 de agosto, el cual no terminó seduciendo a gran cantidad de agricultores para que liquiden su cosecha con el tipo de cambio “solidario”.

Bahillo, al respecto, expresó: “Se está evaluando este tema, hay voluntad de trabajar y dar una respuesta favorable”, al referirse a las medidas que adoptará el Gobierno. Pero descartó una baja en las retenciones en el corto plazo.

La opinión del presidente de Coninagro sobre la postura del Gobierno

De todos modos, Iannizzotto entiende que el sector estaría necesitando medidas más estructurales: “Para nosotros, todo esto es humo. Se trata de una medida técnica, que cada uno evaluará si le es conveniente o no. Pero no da una respuesta a nuestra demanda gremial, que apunta a modificar la política que viene haciendo hasta ahora el Gobierno y nos ha llevado a esta urgencia. Se necesita de un nuevo sistema cambiario, baja de impuestos y fin de las intervenciones”.

Carlos Iannizzotto calificó a todas estas medidas como "humo".

Y luego se refirió al “parche” que significa la medida: “Se habla de que la circular tendría solamente 30 días de duración. Se enfoca en la especulación de si conviene liquidar o no en este momento. Es una medida circunstancial, que cada uno verá en su bolsillo si le es conveniente. No es buena, si no va acompañada por políticas que generen mayor producción y previsibilidad”.