Barcelona necesita un reordenamiento y escogió el camino que tomará para recuperar su memoria. En el Camp Nou presentaron a Xavi como su nuevo DT.

El multicampeón como jugador volvió a su casa. Luego de haber destrabado su vínculo con el Al Sadd de Qatar -y haber resignado mucho dinero-, el catalán pudo ver de nuevo a los hinchas culés como protagonista del club.

Xavi fue presentado como nuevo DT del Barcelona.

Su mente ganadora no le permite algo menor. Luego de firmar su contrato hasta 2024, Xavi tomó el micrófono y le envió un claro mensaje a los hinchas del Barça.

“Tengo una ilusión enorme. Muchas gracias. No me quiero emocionar, pero tengo la piel de gallina. Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para conseguir éxitos. El Barça no se puede permitir ni empatar ni perder; tenemos que ganar cada partido. Visca el Barça y visca Cataluña”, aseguró.

Joan Laporta no soltó al nuevo entrenador desde que pisaron el campo de juego. El cuestionado presidente apostó por una figura histórica para el orden del primer equipo del club. “Este día marcará la historia del club, es una jornada muy emocionante”, remarcó.

Cuándo comenzará el ciclo Xavi en Barcelona

El español tomó las riendas del plantel que dejó Ronald Koeman primero y luego Sergi Barjuán, el entrenador interino que puso el club hasta la asunción de Xavi.

Si bien el presente del Barça está lejos de ser el mejor, es una buena oportunidad para el comienzo del proyecto de Xavi, ya que tendrá varios días de entrenamientos con sus dirigidos.

Barcelona volverá a jugar el sábado 20 de noviembre: será en condición de local, a las 17, frente a Espanyol. La fecha FIFA le dará más oportunidades al flamante DT para concentrarse de lleno en su plantel.