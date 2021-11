Barcelona necesita una remodelación y un orden sustancial. Homenajearon al Kun Agüero y le desearon una buena recuperación pero se descuidaron en la cancha y dejaron pasar una gran oportunidad: iban venciendo por 3-0 al Celta de Vigo del “Chacho” Coudet y se lo empataron en la última jugada.

En el último juego del interinato de Sergi Barjuán a cargo del primer equipo del club, Barcelona no logró cerrar una victoria que le daría más aire a la llegada de Xavi como entrenador.

En la antesala al partido, los representantes del “blaugrana” vistieron una remera en apoyo a Agüero. “Mucha fuerza, Sergio”, se leía en el estampado de la prenda.

Los goles de Celta de Vigo - Barcelona

El Barça comenzó ganando a los cinco minutos, con un tanto de Ansu Fati. Antes de irse al vestuario, terminaron la primera mitad superando al equipo de Coudet por 3-0. Sergio Busquets y Memphis Depay sumaron su cuota goleadora.

Chacho Coudet les cambió la mentalidad a sus futbolistas y, una vez que salieron a disputar el segundo tiempo, pudieron igualar el juego a los 96 minutos, gracias al doblete de Iago Aspas y al tanto de Nolito.

Las declaraciones de Eduardo Coudet

El Chacho se fue satisfecho por el nivel de sus futbolistas y por el cambio del Celta de Vigo para la segundo mitad, ante un grande como Barcelona.

Chacho Coudet le cambió la cara al Celta de Vigo y consiguió un empate agónico ante Barcelona.

“En el entretiempo creímos, les dije que los podíamos levantar. Estoy orgulloso de un equipo con muchos huevos, y respetando la manera de jugar que tenemos y revertirlo jugando al fútbol”, comentó el ex DT de Racing.

Además, el entrenador dejó su sello en el cierre de la conferencia de prensa cuando le preguntaron si pudo ver el empate agónico de Iaspas. “Realmente no lo pude volver a ver pero el gol de Iago no se como hizo para desde ese lado, ponerla allá para el 3-3. Así que lo voy a mirar después un poquito más tranquilo. Ahora me duele la garganta, me duele la cabeza. Estoy para recuperarme”, soltó Coudet.