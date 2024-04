Video: las declaraciones de Sebastián Sosa en la causa por supuesto abuso sexual

“Me considero inocente, no creo haber cometido ningún delito con invitar a alguien a tomar algo y a compartir un momento”, con estas palabras comenzó su declaratoria Sebastián Sosa, el arquero de Vélez involucrado en las denuncias por abuso sexual contra una joven de 24 años supuestamente sucedida en Tucumán el mes pasado.

En sus dichos, el arquero de 37 años negó haber sido testigo del supuesto abuso sexual por parte de sus compañeros. Entretanto, permanecen en prisión en la provincia del norte José Ignacio Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio.

Según la causa, el pasado 7 de marzo los mencionados futbolistas fueron denunciados por una joven periodista de 24 años por abuso sexual contra ella.

La joven fue invitada por el propio Sosa (como se lee en los chats que compartieron por WhatsApp) a la habitación del hotel Hilton donde el plantel profesional de Vélez estaba alojado tras el compromiso por la Copa de la Liga Profesional contra Atlético Tucumán.

La Joven accedió a ir a la habitación y una vez en ella, según las declaraciones de los futbolistas, habría pedido bañarse. Tras salir de la ducha, habría compartido momentos íntimos con Florentín, luego con Cufré y algo similar con Osorio. Tras todo esto denunció haber sido abusada sexualmente.

Este hecho tuvo lugar en la madrugada del 3 de marzo.

Por el momento, la Justicia decidió que solamente Sosa transcurra el proceso judicial estando en libertad. Sus compañeros permanecen recluidos en Tucumán, cumpliendo arresto domiciliario.

En las últimas horas, se conoció el video de Sosa declarando ante la Justicia. Se lo puede ver al arquero sentado en el banquillo de los acusados. Las imágenes pertenecen a la última audiencia de control de garantías.

Mantiene en sus declaraciones que hubo pasajes en los que se quedó dormido de aquella noche de la supuesta agresión sexual. Pero en los momentos en que estaba despierto veía “bien” a la supuesta víctima.

En todo momento negó haber sido testigo de un abuso sexual. “Yo siento que esto es mucho para mí, mucho lo que estoy viviendo por hacerle una invitación a alguien”, comentó.

“Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños, entonces era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban, aunque participaba de alguna que otra charla. Así estuvimos una hora y media”.

“Ella me pide para bañarse a lo que yo le digo que no había ningún problema, porque no veía nada extraño en esa situación. Cuando sale estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda, es por eso que yo le digo por mensaje que siempre la vi bien”.

“Estaba con sueño y tenía ganas de dormir, me sentía con pocas energías, y al rato me dormí. Recuerdo despertarme después cuando escucho conversaciones, volteo a mirar y no había nadie. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa”.

Luego de que la periodista se fuera de la habitación, Sosa y ella comenzaron a conversar por WhatsApp: “Me quedé despierto y empecé una conversación con ella, me decía que le pregunte al paraguayo si había usado preservativo. Es más, me quedé preocupado hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa, y luego puse la alarma para dormir porque teníamos dos horas nomás para hacerlo antes de salir”.