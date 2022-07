Tras una serie de resultados adversos, falta de identidad deportiva y refuerzos que no llegaron, Eduardo Domínguez decidió dar un paso al costado y rescindir su puesto como director técnico de Independiente. Pero los problemas para el Rojo de Avellaneda no acaban con la salida de Domínguez, y es por eso que ya se volvía imperioso un llamado a elecciones en el club.

Eduardo Domínguez, el saliente técnico de Independiente, tras perder el clásico contra Racing. Foto: @gastonedul

Finalmente, ese llamado se podrá estar dando, y los socios podrán optar por seguir apoyando la gestión oficialista, encabezada por Hugo Moyano, o elegir por la oposición, que tiene al frente a Fabián Doman.

La fecha aún no quedó estipulada, pero la noticia, por estas horas, pasa por la decisión del llamado a elecciones en Independiente.

Eliminada la suspensión de elecciones en Independiente

De esta manera, la Justicia determinó que quede eliminada la suspensión de las elecciones en el club de Avellaneda, luego de ocho meses de diferentes obstáculos que se venían dando en el camino.

Así, la lista de Fabián Doman quedó habilitada nuevamente para poder presentarse como candidato a la presidencia del club. Cabe recordar que los comicios fueron aplazados desde el pasado 19 de diciembre de 2021.

La palabra de Fabián Doman

El candidato opositor se expresó acerca de la determinación que adoptó la Justicia sobre las elecciones en Independiente: “No era que habíamos presentado mal los papeles, nos habían proscrito y prohibido. El llamado que le hago a Moyano es que llamen a elecciones ya. El club necesita terminar con esta pesadilla urgentemente. Fue el peor semestre. La Justicia fue muy lenta, no hubo un juego de especulación deportiva. De la actual dirigencia que se vayan todos”.

Para luego, el diálogo con TyC Sports, agregar: “Que las elecciones sean lo antes que se pueda, siempre hay una excepción. La asamblea que se reúne la semana que viene. Cuando hay voluntad política, todo se soluciona. El ciclo terminó y ellos (por Moyano) lo saben. El que gana conduce y el que no acompaña. Hay urgencias en un montón de aspectos. Tenemos que recuperar al hincha y la sede. Que se termine de una vez por todas esta pesadilla, se cometieron demasiados errores”.

Fabián Doman quedó habilitado por la Justicia para competir en las elecciones en el club de Avellaneda.

Respecto de quienes lo acompañaban en un principio a Doman, Juan Marconi, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, cabe resaltar que en la actualidad no existe la unidad que había por diciembre del 2021 dentro de la lista. A lo que Doman expresó:

“Espero que Marconi siga porque se ha roto el alma, mucho antes de que yo llegara. Grindetti estaba con ganas de irse hace muchos meses, no sé qué actitud tomará. No sé si van a permitir cambios en las tres listas con gente que ahora no quiera participar. Ritondo dijo que no tenía tiempo para Independiente. Todavía no nos sentamos entre nosotros”.