Fabián Doman le pidió a Hugo Moyano que convoque a elecciones en Independiente. “Ha llegado el momento de definiciones. El club no puede esperar. Llame a la unidad o de un paso al costado”, fue el mensaje del presentador televisivo mediante su cuenta de Twitter.

La petición la realizó este domingo, luego de que Independiente cayera por 3 a 0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, resultado que dejó al club de Avellaneda sin alguna chance de ingresar a la próxima fase de la Copa de la Liga Profesional.

Independiente -que apenas venció en dos encuentros de los 12 que disputó en el torneo- tiene además complicaciones institucionales: en la última semana, el club fue embargado por la AFIP, que le exigió 177 millones de pesos por el incumplimiento en el pago de tributos fiscales.

Las elecciones en Independiente tenían fecha para el 19 de diciembre último, aunque no se llevaron a cabo porque la Junta Electoral impugnó el sello de la agrupación encabezada por Doman. La lista del conductor de televisión no fue habilitada para presentarse a una votación que aun no tiene fecha.