Fabián Doman pidió disculpas en vivo tras la polémica por burlarse de miembros de pueblos originarios jujeños

El pasado viernes, en el programa Bien de mañana que conduce Fabián Doman por la pantalla de El Trece, se vivió un repudiable momento cuando la cronista del ciclo, Maggie Vigil, abordó un vagón del subte de la línea D de Buenos Aires para realizar una nota y dialogó con una pareja de indígenas del Tercer Malón por la Paz. Más bien, se burló de ellos y desde el piso, lejos de reprochar la actitud de la notera, contribuyeron a la burla con comentarios racistas, violentos y despectivos.

Primero llegó el repudio social, principalmente manifestado desde las redes sociales, pero ahora se realizó una denuncia formal ante la Defensoría del Público contra Fabián Doman y Bien de Mañana.

Las disculpas de Fabián Doman

Tras el revuelo que generó la actitud de los participantes del ciclo de El Trece, el conductor abrió su programa del lunes pidiendo disculpas. “Tenemos muchas noticias esta mañana, pero queremos hacer un punto en algo que pasó para dejar aclarada una situación”, arrancó.

Y a continuación, en nombre de su equipo, lamentó el hecho. “Durante un móvil, que tuvo lugar aquí, hubo una serie de diálogos que generaron una incomodidad entre dos personas que fueron entrevistadas”, señaló.

“Fueron entrevistadas muchas personas en ese móvil, pero hubo dos que se sintieron mal. No hacemos un programa para incomodar a nadie, de manera tal que a todos aquellos partícipes o no partícipes de ese móvil que se hayan sentido mal o incomunicados, les queremos pedir disculpas”, aseveró, mirando a cámara y leyendo algunas partes de su descargo.

“Creo que es lo que corresponde porque la idea nuestra no es hacer un programa que provoque que nadie se sienta incómodo”, expresó el conductor, luego del repudio que cosechó el momento. “Reitero: haya sido partícipe o no de ese programa o haya estado o no en el subterráneo donde todo sucedió. Correspondía decir esto”, concluyó.