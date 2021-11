El mundo del tenis está en un momento de conmoción por la desaparición de Peng Shuai. La ex tenista había denunciado semanas atrás por abuso sexual al ex vicepresidente del régimen, Zhang Gaoli, y desde hace dos semanas no se sabe nada de su paradero.

En las redes sociales comenzó el hashtag #WhereIsPengShuai (Adónde está Peng Shuai) para preguntarse por el paradero de la ex número 1 del mundo en dobles. En ese marco, el director ejecutivo de la WTA, Steve Simon, aseguró que desde China le confirmaron que Peng está a salvo.

Peng Shuai llegó a ser número 1 del mundo en dobles

“Varias fuentes, incluida la Federación China de Tenis, nos han confirmado que está a salvo, bajo ninguna amenaza física. Tengo entendido que está en Beijing, aunque no lo puedo asegurar porque no he hablado con ella”, sostuvo el directo en diálogo con el New York Times.

La denuncia de la WTA

Peng fue número uno del mundo de dobles y fue campeona de Wimbledon en 2013 y de Roland Garros en 2014 de esa modalidad de la disciplina. El pasado 2 de noviembre realizó la denuncia en su cuenta verificada de Weibo, la red social china similar a Facebook.

La denuncia de Peng

La ex tenista de 35 años sostuvo que hace diez años había mantenido un encuentro sexual consensuado con Zhang, pero después habían perdido contacto. Y hace tres años, después de su retiro, la habría atacado sexualmente.

Zhang fue entre 2013 y 2018 uno de los hombres más poderosos de China, llegando a convertirse en el vicepresidente del régimen. Peng comentó: “Tuve tanto miedo esa tarde, estaba muy asustada y lloré todo el tiempo. Intenté rechazarlo”.

“No tengo ninguna prueba, no hay forma de tenerla. No podría ni describir lo asqueada que estaba y cuántas veces me pregunté si todavía soy humana. Me siento como un cadáver andante”, agregó la jugadora.

Pocos minutos de haber subido el posteo, fue bajado de la red social. Además, desde el 4 de noviembre, China bloqueo toda referencia a ese mensaje atribuido a la ex jugadora y los buscadores de internet de ese país no muestra ningún resultado.