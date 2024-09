Selección Argentina local: el nuevo proyecto que piensa AFA

Según reveló el periodista Ariel Senosiaín en DSports Radio, la intención es que el combinado de la primera división del fútbol argentino esté formada por los que destaquen en el torneo y cuando sea el momento, puedan dar el salto a la campeona del mundo.

Cómo sería la Selección Argentina local

En el programa radial, el comentarista dio más detalles: “Jugarán en la fecha FIFA, será el equipo de la Liga Profesional, no un seleccionado local como el que armó Diego Maradona en su momento. Su DT no sería con Lionel Scaloni, iría con otro entrenador que aún no se eligió”.

Maradona dirigió la práctica con la selección argentina "local" y luego partió hacia Mar del Plata.

En 2011 y 2012 hubo una selección local que disputó partidos ida y vuelta con el equipo local de Brasil. En esos partidos jugaron Maxi Rodríguez, Juan Manuel Martínez, Hernán Barcos, Neymar, Lucas Moura y Luis Fabiano, entre otros.

La versión "local" de la selección argentina que jugó en Santa Fe. Ahora, a Córdoba.

Contra quién jugaría la Selección Argentina de la Liga Profesional

En DSports Radio, Senosiaín contó: “Probablemente, jueguen amistosos contra clubes del exterior, no sí o sí contra selecciones. Lo que sí se armó y sigue, es la Selección del ascenso. Se buscaría algo similar”. Ante esta posibilidad ya se empezó a especular quienes serán los jugadores convocados y que pasará con los que juegan en Argentina y son citados a la mayor.