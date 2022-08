El 7 de julio pasado Sebastián Battaglia fue despedido como entrenador de Boca luego de la eliminación frente a Corinthians por Libertadores. A poco más de un mes de irse del club, el máximo ganador en la historia del Xeneize rompió el silencio y no dejó tema sin tocar.

Su relación con Juan Román Riquelme

Sobre el ídolo Xeneize confesó que no volvieron a hablar después de ser despedido de Boca: “Solo me reuní con los muchachos del Consejo y me comunicaron mi salida. Con Román hablaba, pero no específicamente de fútbol”.

Agustín Almendra tuvo conflictos con el ex DT Xeneize Foto: Marca

Sobre Agustín Almendra

Al ser consultado sobre el conflicto con el mediocampista de 22 años, Battaglia declaró: “En su momento pasó lo que pasó. Como cabeza de grupo era la decisión que tenía que tomar y se tomó para que el grupo se sienta bien y para que los chicos de Inferiores sepan los valores que hay que tener”.

Battaglia y Riquelme mientras jugaban en Boca Foto: El Atlántico

Marcelo Gallardo y los proyectos a largo plazo

El ex entrenador Xeneize bancó un pedido reciente del “Muñeco”: “Hubo momentos que cada partido parecía que era el fin del mundo. Del ganar a perder cambiaba todo demasiado rápido. Soy un convencido que los procesos deberían llevarse con tranquilidad. Hace poco lo dijo Gallardo. Creo que hay que creer en los proyectos”.

La frase que le costó el puesto

Luego de la eliminación frente al Corinthians pronunció una frase que le terminaría costando su lugar: “Uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene”. En relación a sus declaraciones confesó: “En ningún momento quise decir que Boca necesitaba muchos refuerzos. Nunca lo había dicho públicamente, pero sí puertas adentro.

La obligación de Boca con la Libertadores

Battaglia reconoció que “La Libertadores se ha transformado en una obsesión y es un error. Hoy está cada vez más complicado, los equipos brasileños están muy fuertes. Ojalá Boca pueda volver a ganarla, pero que sea una obsesión hace que pasen estas cosas, donde parece que es lo único que importa”.

Battaglia, multicampeón internacinal con Boca Foto: Olé

La posibilidad de volver a dirigir a Boca

Sobre una posible segunda etapa en el club de la ribera, el ganador de cuatro Copas Libertadores dejó una puerta abierta: “Veremos cómo se da el día de mañana, pero puede ser. Boca es mi casa y lo pongo por delante de todo. Lo voy a seguir viendo como miro todos los partidos. Soy hincha de Boca y siempre quiero que le vaya bien”.