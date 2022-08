Tanto Juan Román Riquelme, ídolo y vicepresidente de Boca Juniors, como la delegación administrativa conocida como el “Consejo de Fútbol”, fueron acumulando fama como dirigentes por la dureza que tienen a la hora de gestionar las renovaciones, contrataciones y ventas de jugadores durante su mandato.

Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna son algunos de los ex jugadores apuntados por Riquelme para dirigir dicho departamento.

El historial de gestiones que tienen Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol

El primer caso de conflicto contractual, y uno de los más emblemáticos, que le toco afrontar al Consejo de Fútbol fue la renovación fallida de Nahuel Molina. El lateral derecho se había destacado durante su préstamo en Rosario Central durante el 2020 y Miguel Ángel Russo lo había pedido para componer el primer equipo; sin embargo, las negociaciones por un nuevo contrato no llegaron a buen puerto y el joven Molina se marchó en condición de libertad al Udinese, donde explotó futbolísticamente al punto de llegar a la Selección Argentina y al Atlético de Madrid.

Otro relato sobre la avasallante política de renovaciones que mantiene la dirigencia de Boca es la del cordobés Cristian Pavón. “Kichan” forma parte de una gran tira de salidas polémicas del “Xeneize”, ya que al no llegar a un acuerdo de renovación con la Comisión Directiva faltando seis meses para la finalización del contrato, el extremo fue apartado del plantel sin ser convocado a ningún encuentro oficial hasta que legalmente pueda darse su llegada al Atlético Mineiro.

“Cristian no conoce la voz de los dirigentes. Nunca le preguntaron qué quería hacer, qué pensaba. Lo único que hicieron fue borrarse... Como jugadores son magníficos, han sido muy buenos los del Consejo. Pero de pecho no vas a ganar nada, eh. Lo operaron ayer y te creés que alguno del Consejo le preguntó qué le había pasado. No lo llamó nadie”

El cortocircuito más doloroso para los hinchas del club de la ribera fue el del Consejo de Fútbol con el ídolo, Carlos Tevez. A mediados de 2020 y 2021, era publica la enemistad que mantenia el “Apache” con integrantes del cuerpo institucional de Boca como Jorge Bermúdez. El ex Manchester United y Juventus terminó colgando los botines en 2021 y su salida dejó un mal sabor de boca a los hinchas.

Por su parte, Juan Román Riquelme es el principal encargado de seducir a las granes figuras del fútbol para que lleguen al club por un lado más sentimental que económico. Fútbolistas como Edinson Cavani, Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Lucas Torreira, Guido Carrillo y entre otros, fueron los que más sonaron para vestir la azul y oro durante la gestión del “10″. Su clave para no excederse económicamente radica en pautar las condiciones muy claramente y sin derecho a renegociar: “Hasta acá nos estiramos. ¿Venís? Bárbaro. ¿No venís? Buscamos otra opción”.

Un caso más reciente es el de Mauro Zárate. Ya en la recta final de su contrato, el Consejo de Fútbol le presentó una oferta para continuar siendo parte de la escuadra al ex Vélez que representaba una caída del 75% de sus ingresos previos, la cual aceptó pero igualmente termino resultando en su partida en 2021.

Esta doctrina de negociación provocó tres tiros por la culata para Riquelme y el Consejo de Fútbol este último mes. No se concretó la continuidad de jugadores clave como Carlos Izquierdoz, Agustín Rossi y del juvenil Agustín Almendra (la cual se frustró por que un dirigente se quedó dormido para su reunión).

Adonis Frías, la obsesión de Riquelme y el Consejo de Fútbol

El zaguero central de 24 años que juega en Defensa y Justicia, confesó hincha de Boca y jugador que se dio el lujo de rechazar a River y el llamado de Marcelo Gallardo; es uno de los objetivos principales de la dirigencia “Xeneize”.

Adonis Frías suena en Boca para reemplazar a Carlos izquierdoz

El Consejo de Fútbol ya recibió el rechazo por parte del “Halcón de Varela” para intercambiar el 50% del pase de Adonis por 1.5 millones de dólares, pero la CD de Boca no esta dispuesta a rendirse por el jugador y tienen pensado acercar una nueva oferta por un monto mayor. Se estipula que la oferta rondaría los 5 millones de dólares por la totalidad del pase ó 2.5 millones por la mitad del mismo.