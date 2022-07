Tras su repentina salida como DT de Boca Juniors, Sebastián Battaglia rompió el silencio y arremetió contra la Comisión Directiva del club. Además, se refirió a su relación con Juan Román Riquelme, con quien ha tenido rispideces en el último tiempo.

Battaglia se refirió a su repentina salida como DT de Boca. Foto: CapturaTV

“Lo viví con tristeza, no caben dudas. Al día siguiente de la eliminación, le dije a mis jugadores que había que había que levantarse y que había que seguir, que teníamos que seguir de la misma manera”, comenzó diciendo en diálogo con Alejandro Fantino para “Animales Sueltos” (América Tv).

“A mí cuando me dijeron que iba a ser DT de Boca obviamente lo acepté, vinieron a mi casa. Y me hubiera gustado que fuera de otra manera en el final. Que vengan a mi casa, que hablemos un poco más. Esa es la parte que me duele”, aseguró.

Sebastián Battaglia, exDT de Boca. (Prensa Boca)

Y siguió: “Cuando se dio de ser entrenador vinieron a mi casa, lo charlamos, pero ellos ya tenían la decisión tomada. No sé por qué dejé de ser el técnico, como tampoco pregunté por qué me fueron a buscar”.

Qué dijo sobre su relación con Juan Román Riquelme

Con respecto de su relación con Riquelme, vicepresidente y director deportivo del Club Atlético Boca Juniors, señaló: “En otro momento hemos compartido muchos equipos, planteles. Quizá yo cubría la espalda y hacía el trabajo sucio para que los demás generen, y Román era uno de ellos”.

“Me dolió quizás la manera, la forma. Quedás un poco dolido por cómo se dio, al fin y al cabo todos queremos el bien para Boca. Ellos tendrán que dar las explicaciones de por qué tomaron las decisiones que tomaron”, indicó.

Riquelme y Battaglia.

“Me hubiera gustado tener un poco más de charlas de fútbol con Román durante mi paso por el club. Hablaba más con los del CdF. Duele quizás la forma en cómo se dio todo, cómo se fue avanzando y cómo terminó. De hecho, no volví a hablar con Román después de irme, y tampoco con el Consejo”, concluyó.