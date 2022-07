En Boca pasan los técnicos, pasan los jugadores, pero hay un nombre que se mantiene firme: el de Mariano Herrón. El ex Argentinos Juniors conoció en el “Bicho” a Juan Román Riquelme, quien lo llevó a Boca cuando asumió en 2019 y lo puso a mano en el cuerpo técnico que ya había conformado Miguel Ángel Russo.

Mariano Herrón con Miguel Ángel Russo Foto: Bolavip

Herrón surgió de las inferiores de Argentinos, donde se hizo amigo del ahora ídolo xeneize. Ambos son categoría 78, y se llevan apenas cuatro meses de diferencia. Sin embargo, sus carreras serían completamente distintas. Además de jugar en La Paternal, el ex volante central pasó por Independiente, San Lorenzo, Central y Aldosivi. Con más de 250 partidos en primera división, tiene la curiosidad de haber marcado un solo gol: de penal frente a Banfield, usando la camiseta del “Rojo” en 2008.

Se retiró en Aldosivi en el 2013, y completó el curso de entrenador. Desde que colgó los botines dirigió a la reserva de Independiente, fue ayudante de Claudio “Bichi” Borghi en Argentinos, y del “Lobo” Ledesma en Tigre.

Mariano Herrón en Boca

Se sumó al cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo por pedido de Riquelme en enero de 2020. Luego de la polémica eliminación frente al Atlético Mineiro y una derrota frente a Estudiantes en agosto del año pasado, Russo y su cuerpo técnico dieron un paso al costado. Sin embargo, Mariano Herrón siguió en el club.

Mariano Herrón asume con Ibarra y Gracián Foto: Tyc Sports

El 17 de agosto de 2021 fue presentado Sebastián Battaglia como entrenador de Boca, luego de estar al mando de la reserva durante un año y medio. Nuevamente, Mariano Herrón formaría parte del cuerpo técnico xeneize. A menos de un año de su asunción, Battaglia dejó su cargo en medio de un clima de tensión con el consejo de fútbol. Una vez más, Herrón se quedó.

Ahora es el turno del interinato de Hugo Ibarra y Leandro Gracián, dos reconocidos ex Boca que estaban al mando de la reserva. No será un duo, sino un tridente, porque Herrón también formará parte del cuerpo técnico. Hay quienes confeccionan conjeturas sobre si el ex volante central es el “espía” de Riquelme. Lo único cierto es que ya pasaron dos técnicos y sus respectivos equipos, pero Herrón continúa firme en Boca.