Faltando un día para el Superclásico que enfrenta a River Plate y Boca Juniors por un puesto en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, el equipo millonario sufrió un brote de contagios de coronavirus. El club registró al menos quince casos positivos, entre ellos, sus cuatro arqueros.

El sábado previo al partido más importante a nivel nacional se vio envuelto en noticias de que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo había confirmado diez contagio de Covid-19, que con el correr del día, la cifra supero los quince.

Alan Leonardo Díaz.

Además de figuras como Nicolás de la Cruz, Rafael Santos Borré, Matías Suárez y Paulo Díaz, entre las bajas aparecieron Franco Armani, sus suplentes Enrique Bologna y Germán Lux, y el arquero de la reserva, Franco Petroli.

Por ello, el que deberá salir a proteger el arco frente a Boca será Alan Leonardo Díaz, un joven de 21 años que no tiene contrato ni jugó en la reserva de Juan José Borreli, pero debutará en el partido más esperado por los fanáticos.

¿Quién es Alan Leonardo Díaz?

Alan Leonardo Díaz, el quinto arquero de River que debutará en el superclásico.

El arquero nació en el 2000 y es de Lanús. Participó de las Selecciones Juveniles Sub 15 y Sub 17 y atajó en 17 partidos como suplente de la reserva, lo máximo, en Cuarta División. Además, fue parte del equipo Sub 20 de River que se presentó en Paraguay en 2020 para la Copa Libertadores juvenil.

Mide 1,80 metros, un tanto menos que sus compañeros que alcanzan 1,89 en el caso de Armani y Bologna, 1,87 Petroli y 1,85 Lux. Sin embargo, eso no impidió que, ni bien se hiciera pública la noticia de su debut, su cuenta de Instagram se llene de seguidores y mensajes de aliento para su primer partido.

El suplente de Díaz es Agustín Gómez, que nació en 2002 y juega en la sexta división de River Plate. No existe un caso similar en la historia cercana del fútbol argentino que con equipo salga a la cancha con su quinto arquero.