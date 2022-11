Mundial de Qatar 2022: por qué el partido entre Estados Unidos e Irán excede la Copa del Mundo

El Mundial de Qatar 2022 empieza a definirse en la fase de grupos y hay partidos calientes que se vivirán en los estadios de Doha en los próximos días. Uno de esos duelos definitorios será el que jugarán este martes Estados Unidos e Irán, en un juego que excede a la clásica rivalidad futbolística.

El equipo norteamericano está obligado a ganar para pasar de fase y deberá jugársela ante un equipo iraní que viene de vencer a Gales tras un comienzo errático.

Christian Pulisic, uno de los jugadores más talentosos de Estados Unidos, que se enfrenta a Irán. (AP) Foto: AP

En ese marco, las relaciones históricas entre Estados Unidos e Irán siempre fueron tensas, con acusaciones y embargos comerciales que complicaron la economía iraní, mientras que también hay denuncias de intervenciones en la política local.

Cómo comenzó la histórica tensión entre Estados Unidos e Irán

En 1959, el gobierno estadounidense junto a los ingleses ayudaron a realizar un golpe de Estado contra el primer ministro iraní Mohammad Mossadeq. Lo insólito fue el motivo de esta decisión ya que se realzó para que no nacionalicen la petrolera Anglo-Persian Oil Company.

Gracias a este golpe, asumió el poder Mohammad Reza Pahlavi, quien tenía una excelente relación con Estados Unidos. A pesar de que impulsó el desarrollo económico con ayuda norteamericana, la distribución de los ingresos no era equitativa y esto provocó aún más fuerza en los movimientos opositores.

Jomeini, en una de sus primeras medidas, pidió la extradición del Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien se había exiliado en Estados Unidos. Foto: Twitter

Llegado el año 1979 ocurre un hecho histórico para Irán: se pone fin a la monarquía y se inicia una república islámica. El líder de la revolución fue el ayatolá Jomeini, con apoyo de organizaciones de izquierda, islámicas y estudiantiles.

Una de sus primeros pedidos fue el de traer a Pahlavi que se había refugiado en Estados Unidos, mientras que desde norteamérica se negaron. En ese marco, una agrupación estudiantil alineado a la revolución, decidió tomar la Embajada de EEUU con 66 diplomáticos estadounidenses como rehenes por 444 días hasta que fueron liberados.

Las relaciones entre ambas naciones no mejoraron desde entonces y en los últimos años se agravó después de que un drone matara a Qasem Soleimani, general de la división iraní y comandante de la Fuerza Quds. Incluso, Irán es un aliado de Rusia en medio de la guerra en Ucrania y volvió a poner a la nación iraní en el foco de la OTAN en los últimos meses.

El ataque más importante de Estados Unidos en los últimos años, el que bajó al Dron RQ-4A Global Hawk en 2020. Foto: Twitter

El tenso cruce del capitán de Estados Unidos con un periodista iraní

En la previa de cada partido del Mundial, es obligatorio asistir a la conferencia de prensa y, para esta ocasión, Estados Unidos mandó a uno de sus referentes para que sea quien hable ante la prensa. En ese marco, una pregunta de un periodista iraní generó polémica y un momento de tensión en la previa del encuentro.

El reportero le realizó un planteo a Tyler Admas por la pronunciación que tiene Irán en inglés, como así también involucró una problemática como el racismo en Estados Unidos.

“Dices que apoyas a los iraníes y pronuncias mal el nombre de nuestro país. Nuestro país se pronuncia Irán y no ´Airan´. Por favor, de una vez por todas, dejemos esto en claro. Segundo: ¿te sientes cómo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente negra dentro de sus fronteras y donde tuvo lugar el movimiento Black Live Matters hace pocos años?”.

Adams no esquivó los planteos y respondió: “Mis disculpas por mi mala pronunciación. Dicho esto, hay discriminación en todas partes. Algo que yo he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a diferentes culturas es que en EEUU seguimos progresando cada día. Yo crecí en una familia blanca con, obviamente, raíces afroamericanas, así que me formé con culturas diferentes y tuve muy fácil asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja y esa posibilidad de hacerlo, es algo para lo que se necesita tiempo y educación. Es súper importante la manera en la que me has enseñado la forma en la que se pronuncia el nombre de tu país. Es un progreso, y siempre que haya progreso es lo más importante”.

La polémica por la publicación de la cuenta de Estados Unidos en sus redes sociales

En la previa del duelo con Irán, la cuenta oficial de Estados Unidos publicó una imagen en la que se ve la bandera iraní sin su escudo y, desde la agrupación asiática, señalaron que se trata de una expresión política. “Estados Unidos viola los estatutos de la FIFA al publicar una imagen distorsionada de la bandera de Irán. La Sección 13 del reglamento explica que debería de caer una sanción de 10 partidos a los Estados Unidos”.

La polémica publicación de la bandera de Irán sin su símbolo por parte de Estados Unidos. Foto: Twitter

“Los jugadores y el personal no sabían nada de lo que se publicaba. A veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación. No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal. Pero no es algo de lo que hayamos formado parte”, dijo Gregg Berhalter al ser consultado del episodio.