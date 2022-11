Mundial de Qatar 2022: aquel Argentina-Polonia y el nacimiento de la leyenda del Matador Kempes

Argentina y la necesidad de ganarle a Polonia, para seguir en carrera en la Copa del Mundo. Este miércoles a las 16 en Qatar, o aquella noche de junio de Rosario, por el Mundial 1978, que significó además la aparición arrolladora de Mario Kempes como goleador de la Selección y el torneo.

Con otra forma de disputa, Argentina había llegado a la segunda fase en el ‘78 con tres rivales peligrosos: Brasil, Polonia, que había subido al podio cuatro años antes y tenía un equipo temible, y Perú, de muy buen campeonato.

Con otro reglamento, esa noche habría sido expulsado. Kempes fue la figura descollante, al convertir los dos tantos en la victoria sobre los polacos, y además desviar con la mano un cabezazo que hubiera sido el empate transitorio empate para los europeos. Con Ubaldo Fillol ya vencido ante el frentazo del goleador Grzegorz Lato, el cordobés de Bell Ville voló como los grandes arqueros de esos tiempos, y la sacó con la mano.

Hoy hubiera sido expulsión, además del penal. Y Kempes se quedaba afuera en esa recta final en la que brilló, con dos tantos más frente a Perú para la clasificación a la final, y el doblete contra Holanda para ser campeones. Además, esa noche el Pato Fillol le contuvo el penal a Deyna. Salió redondito todo... “La única posibilidad que tenía para evitar que entrara era el manotazo”; rememoró el Matador.

Y su segundo tanto llegó en sociedad con Osvaldo César Ardiles, su compadre en Instituto. Para que que la fiesta fuera completa.

KEMPES Y LA CÁBALA PARA SER GOLEADOR DEL MUNDIAL

Después de la sequía en la primera fase del Mundial, Mario Kempes explotó con sus dotes de goleador en el tramo decisivo de lo que fue la primera consagración de Argentinas en Mundiales. Y además, se coronó como goleador con seis tantos.

Mario Alberto Kempes sacó a relucir su fama de goleador en las fases finales del Mundial '78.

En esos primeros encuentros y con la pólvora mojada, el delantero surgido en Instituto fue blanco de críticas. Y el 10 en la camiseta parecía quedarle grande. Había debutado en la Selección en el Mundial anterior, con la camiseta13 y sin goles convertidos.

Cumbre de argentinos en Qatar: Burruchaga, Kempes, Fassi y el fútbol como excusa para disfrutar el encuentro. (Gentileza Andrés Fassi) Foto: Gentileza Andrés Fassi

La derrota contra Italia dejó a Argentina segundo en el grupo, pero la llevó a la sede del Gigante de Arroyito, donde el Matador se sentía como en casa por su paso goleador en Rosario Central. Y ante de enfrentar a Polonia, tomó una drástica decisión: “Los bigotes que tenía al principio del Mundial eran mufas. Y todos me decían que me los sacara, que por eso no convertía goles. Me llamó el Flaco Menotti y me dijo ‘Mario, aféitese’. Y esa noche convertí dos. Desde ese partido con Polonia, me afeitaba un rato antes de cada partido importante”.

EL HISTORIAL DE ARGENTINA CON POLONIA

La memorable noche del Matador Kempes en el Gigante de Arroyito fue el último enfrentamiento entre Argentina y Polonia en Mundiales. Hasta este próximo miércoles en Qatar, a las 16 y por la última fecha del Grupo C. Los polacos, primeros con cuatro puntos, Argentina y Arabia segundos con tres.

El otro antecedente mundialista se remonta a 1974, con derrota Albiceleste por 3-2 en la fase de grupos, ante una Polonia que finalizó tercera en la Copa del Mundo al vencer 1 a 0 a Brasil. Y en su mejor actuación en Mundiales.