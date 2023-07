Momo cruzó a Santi Maratea y lo fulminó con una picante frase: “Yo no podría dormir con eso”

La colecta organizada por Santiago Maratea para reunir dinero y saldar las deudas de Independiente marcó un antes y después en la historia del fútbol argentino. Pero la controversia y la polémica atravesaron desde el primer día la iniciativa del influencer.

Desde el monto a cobrar por Maratea hasta la intervención de la IGJ, la colecta de los hinchas de Independiente se vio cruzada por cuestionamientos y en las últimas horas el foco volvió a posicionarse sobre el influencer luego de las duras críticas del streamer, Gerónimo Benavides.

Momo en el Estadio Lusail de Qatar Foto: Twitter

Momo destrozó a Maratea: “No podés pedir que la gente se endeude”

En las últimas horas, Gerónimo Benavides cruzó a Santiago Maratea por la colecta de Independiente. Momo es conocido por su fanatismo por el futbol y en especial por el club del cual es hincha, Platense, pero además estudió abogacía, por lo que aprovechó esos conocimientos para lanzar filosos dardos al influencer.

“¿Si haría lo que hizo Maratea en Independiente por Platense? No así. Sería sin el fideicomiso y yo no cobraría un peso. No le pediría un peso a Platense y mucho menos a un nene de 10 años que venda los botines”, dijo el streamer en una entrevista con Doble Merito.

Momo hizo referencia a la historia del nene de 11 años que vendió sus botines para aportar a la colecta, situación que generó alta controversia en la sociedad, por un lado, los que creen que fue un acto de amor incondicional y otros que sentencian la actitud.

Por eso, Benavides sentenció: “Vamos a separar las cosas. He visto los sacrificios que ha hecho la gente por esto. Son todos respetables y el amor por el club lo admiro, pero hay límites. Si mi hijo tiene 7 u 8 años, no tengo un mango y tiene un par de botines, le digo: ‘no, no los vas a vender’”.

Momo Benavidez no dudó en criticar las formas de Santiago Maratea

“Otra cosa que me pareció una aberración fue hacer que la gente pida un préstamo en Mercado Pago. No podés pedirle a la gente que se endeude. Me parecen cosas inmorales. Yo no podría dormir con eso, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere y se tiene que hacer responsable”, continuó Momo, que no titubeo en pegarle a Maratea.

La colecta de los hinchas del Rojo ayudó al club a saldar parte de la deuda del club, pero las críticas nunca pasaron por el acto de los simpatizantes por los colores, sino que todas fueron contra el influencer por las formas.