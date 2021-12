Marcelo Gallardo, DT de River, brindó este miércoles una entrevista a pocas semanas de haber salido campeón del torneo local y anunciar que seguirá un año más en el Millonario.

Sobre el día a día de trabajo en River, el DT fue claro con sus exigencias. “En realidad, relajado relajado no estoy nunca... Sólamente cuando me tomo días de descanso. Cuando estoy en la dinámica del laburo, una cosa me va llevando a la otra”, explicó.

Y agregó: ”Es muy difícil estar relajado cuando se trata de competir. Más con la dinámica que traemos de jugar cada tres o cuatro días. Salís de un partido y te metés en el otro. Es muy difícil relajarse en ese período”.

Noticia en desarrollo...