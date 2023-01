Marcelo Gallado volverá a estar cara a cara con Galtier después de la brutal pelea que tuvieron hace 22 años

Christophe Galtier, entrenador del PSG, protagonizó hace 22 años una fuerte pelea con el muñeco, Marcelo Gallardo. El argentino terminó en el hospital después de que le pegaran entre varios hombres y el francés enfrentó una suspensión de seis meses.

El día que Galtier mandó al hospital a Gallardo. Foto: News Rebeat

Christophe Galtier dirige al PSG y Marcelo Gallardo estará al frente del Riyadh Season en este duelo puntual. De un lado, Messi, Mbappé y Neymar; del otro, Cristiano Ronaldo y el ya dirigido por el muñeco, Pity Martinez.

El entrenador del Paris Saint Germain, Christophe Galtier destacó a Lionel Messi como el "mejor del mundo". (AP) Foto: AP

Cómo fue la pelea entre Gallardo y Galtier en el 2001

La pelea entre los dos grandes se dió en 2001. Galtier era ayudante de campo de Javier Clemente en Olympique de Marsella y el Muñeco era jugador del Mónaco. “Gallardo me insultó y me pegó. Lo mío fue un reflejo de autodefensa”, justificó en alguna oportunidad el francés.

Gallardo en su momento, habría declarado una versión distinta de la historia: “Terminó el primer tiempo y nos fuimos metiendo en el túnel, ahí vino la emboscada. En la puerta estaban unos tipos de seguridad privada, yo fui uno de los últimos en meterme y sentí un ruido, como si se cerrara algo. Efectivamente, los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel”.

“Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué”, dijo el Muñeco en “Gallardo Monumental”.

“Cuando me lo saco, veo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre mi cuello; vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar sin parar. Habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”.

Gallardo completó el relato de la tragedia: “Me dieron en la cara, en la panza, en la espalda. A las tres de la mañana aún estaba en el hospital”. En el lugar de los hechos no había cámaras, como para corroborar lo que había pasado, pero Galtier fue suspendido seis meses.

¿Por qué Marcelo Gallardo dirige a Cristiano Ronaldo?

El entrenador argentino estará al frente del Riyadh Season Team, un equipo que se compone de jugadores del Al Hilal y el Al Nassr, los dos clubes más populares de Arabia Saudita. Este último acaba de dar un gran golpe de mercado al contratar al portugués Cristiano Ronaldo a cambio de un contrato millonario de 200 millones de euros al año.

El argentino Marcelo Gallardo dirigirá el jueves al Riyadh Season, con jugadores del Al Nassr y del Al Hilal, ante el PSG con Lionel Messi. Foto: La Voz

El reencuentro entre Messi y Ronaldo

Este jueves, el PSG se enfrentará al Riyadh Season, en un amistoso en Arabia Saudita que tendrá la vuelta de un duelo muy esperado entre el argentino y el portugués.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen una rivalidad histórica con un total de 36 partidos disputados. La Pulga saca ventaja con 16 triunfos, mientras que Cristiano lleva 11 victorias y 9 empates. La última vez que se vieron las caras fue en la goleada de Juventus por tres a cero ante el conjunto catalán, el 8 de diciembre del 2020. En cuanto a goles, el argentino lidera con 22 tantos y el portugués acumula 21.