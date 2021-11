La Selección Argentina logró tres puntos claves contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador, Lionel Scaloni, reconoció que el equipo ganó “sin jugar bien” y contó que Lionel Messi ingresó en el cierre del encuentro para “agarrar ritmo” de cara al partido del martes ante Brasil.

“Hay veces que no se puede jugar bien porque el rival juega y propone un tipo de juego, y hay que adaptarse”, explicó el DT de la “Albiceleste” en conferencia de prensa.

Tras el partido, Scaloni valoró el triunfo en Montevideo y aseguró: “Nosotros nos adaptamos al partido que se dio. Eso es una señal buena como equipo”.

“La clave del triunfo fue el gol de Ángel (Di María). Después, ellos tuvieron (la pelota) y no la metieron. Ahí está la realidad de todo. Nosotros fuimos concretos y ellos no”, agregó Scaloni, que dijo que “la presión de Uruguay no sorprende, porque tiene jugadores para presionar”.

“Ellos están en una situación comprometida e incluso arriesgaban de más. Las dos o tres veces que salimos de la presión tuvimos situaciones para poder concretar, pero el resto estuvieron muy intensos, muy reactivos, y no dejaban que circulemos”, aseveró.

Lionel Scaloni y la ausencia de Lionel Messi en el equipo titular

Argentina sufrió en varios tramos del encuentro y en parte fue por la ausencia de Messi, que ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo. “Decidimos que no juegue porque venía de una inactividad y el partido iba a ser así como el que se dio”, dijo Scaloni.

Scaloni explicó que el delantero de PSG jugó un puñado de minutos “para que vaya agarrando ritmo, pensando en el partido de Brasil”.