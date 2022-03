Lionel Messi sigue siendo tendencia en Barcelona pese a que se fue del club hace poco más de ocho meses. Es que las dudas en torno a su salida siguen estando en ojo de la tormenta y apuntan cada vez más fuerte contra Joan Laporta, el presidente actual del conjunto culé.

El que se animó a dar una versión es el exentrenador de Barcelona, Ronald Koeman, quien fue despedido hace algunos meses para darle paso a Xavi como primer mandamás del equipo catalán. Sin embargo, no dejó camino a la intriga y se animó a dar su propia versión sobre lo que pasó.

El neerlandés Ronald Koeman fue despedido del Barcelona. Xavi fue el que lo remplazó.

“El presidente anterior, Bartomeu, me ofreció un contrato de un año porque al año siguiente se elegiría a un nuevo presidente. Me negué, no me iba a ir de la selección de Países Bajos por un compromiso tan incierto y tan corto, así que me ofrecieron dos años, pero Laporta quiso deshacerse de mí de todos modos, porque él no fue quien me nombró”, comentó.

Y agregó: “Simplemente no era el técnico de Laporta, tuve ese sentimiento desde la primera vez que hablé con él, después de que ganase las elecciones. No hicimos click, no tenía el apoyo necesario desde arriba. Simplemente no era el técnico de Laporta, tuve ese sentimiento desde la primera vez que hablé con él, después de que ganase las elecciones. No hicimos click, no tenía el apoyo necesario desde arriba”.

Koeman se expresó sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona. (Twitter)

Incluso, el ex técnico del Messi y compañía, e ídolo de la institución catalana producto de ser el autor del gol que le dio la primera Champions League, se animó a dar una versión del porqué se fue del club el astro argentino.

“Fue ante la insistencia de la dirección del club por lo que accedí a la salida de algunos jugadores, para poner las finanzas en orden. Pero cuando luego ves que fichan a alguien por 55 millones (Ferrán Torres) poco después de dejar ir a Messi... Entonces te preguntas si no habrá más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”, señaló.